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Вкусный салат со свеклой: домочадцы от него в восторге — легкий и быстрый рецепт

Откройте для себя рецепт вкусного и легкого сал...

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В поисках чего-то новенького для вашего меню? Этот салат со свеклой — идеальный выбор для тех, кто любит легкие, но насыщенные вкусом блюда.

Свекла, запеченная до сладости, сочетается с хрустящими орехами и ароматной зеленью, создавая удивительное блюдо, которое понравится каждому.

Ингредиенты для салата:

  • Свекла – 3 средних штуки
  • Зеленый горошек – 100 г (можно использовать замороженный)
  • Орехи грецкие – 50 г
  • Свежая зелень (укроп, петрушка) – небольшой пучок
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Оливковое масло extra virgin – 3 столовые ложки
  • Лимонный сок – 2 столовые ложки или по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Подготовка свеклы: Промойте свеклу, заверните каждую штуку в фольгу и запекайте в духовке при 200C примерно 1 час, пока она не станет мягкой. Дайте остыть, затем очистите и нарежьте кубиками.
  • Подготовка орехов: Грецкие орехи слегка поджарьте на сухой сковороде, чтобы усилить их аромат, после чего остудите и грубо измельчите.
  • Сборка салата: В большой миске смешайте кубики свеклы, горошек, измельченные орехи, мелко нарезанный чеснок и рубленую зелень.
  • Заправка: Смешайте оливковое масло с лимонным соком, добавьте соль и перец по вкусу. Энергично перемешайте, чтобы соединить все ингредиенты.
  • Доведение до готовности: Залейте салат заправкой, хорошо перемешайте и дайте постоять хотя бы полчаса, чтобы вкусы соединились.

Этот салат с запеченной свеклой – настоящее украшение любого стола. Он не только красиво смотрится, но и превосходно сочетается как с повседневными, так и с праздничными блюдами. Приготовление занимает немного времени, а результат превзойдет все ожидания.

Сочетание сладости свеклы, аромата орехов и свежести зелени сделает этот салат одним из ваших любимых. Попробуйте и убедитесь в этом сами!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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