Вкусный салат со свеклой: домочадцы от него в восторге — легкий и быстрый рецепт
В поисках чего-то новенького для вашего меню? Этот салат со свеклой — идеальный выбор для тех, кто любит легкие, но насыщенные вкусом блюда.
Свекла, запеченная до сладости, сочетается с хрустящими орехами и ароматной зеленью, создавая удивительное блюдо, которое понравится каждому.
Ингредиенты для салата:
- Свекла – 3 средних штуки
- Зеленый горошек – 100 г (можно использовать замороженный)
- Орехи грецкие – 50 г
- Свежая зелень (укроп, петрушка) – небольшой пучок
- Чеснок – 2 зубчика
- Оливковое масло extra virgin – 3 столовые ложки
- Лимонный сок – 2 столовые ложки или по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Подготовка свеклы: Промойте свеклу, заверните каждую штуку в фольгу и запекайте в духовке при 200C примерно 1 час, пока она не станет мягкой. Дайте остыть, затем очистите и нарежьте кубиками.
- Подготовка орехов: Грецкие орехи слегка поджарьте на сухой сковороде, чтобы усилить их аромат, после чего остудите и грубо измельчите.
- Сборка салата: В большой миске смешайте кубики свеклы, горошек, измельченные орехи, мелко нарезанный чеснок и рубленую зелень.
- Заправка: Смешайте оливковое масло с лимонным соком, добавьте соль и перец по вкусу. Энергично перемешайте, чтобы соединить все ингредиенты.
- Доведение до готовности: Залейте салат заправкой, хорошо перемешайте и дайте постоять хотя бы полчаса, чтобы вкусы соединились.
Этот салат с запеченной свеклой – настоящее украшение любого стола. Он не только красиво смотрится, но и превосходно сочетается как с повседневными, так и с праздничными блюдами. Приготовление занимает немного времени, а результат превзойдет все ожидания.
Сочетание сладости свеклы, аромата орехов и свежести зелени сделает этот салат одним из ваших любимых. Попробуйте и убедитесь в этом сами!
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