Вкусный салат со свеклой: домочадцы от него в восторге — легкий и быстрый рецепт

В поисках чего-то новенького для вашего меню? Этот салат со свеклой — идеальный выбор для тех, кто любит легкие, но насыщенные вкусом блюда.

Свекла, запеченная до сладости, сочетается с хрустящими орехами и ароматной зеленью, создавая удивительное блюдо, которое понравится каждому.

Ингредиенты для салата:

Свекла – 3 средних штуки

Зеленый горошек – 100 г (можно использовать замороженный)

Орехи грецкие – 50 г

Свежая зелень (укроп, петрушка) – небольшой пучок

Чеснок – 2 зубчика

Оливковое масло extra virgin – 3 столовые ложки

Лимонный сок – 2 столовые ложки или по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Пошаговое приготовление:

Подготовка свеклы: Промойте свеклу, заверните каждую штуку в фольгу и запекайте в духовке при 200C примерно 1 час, пока она не станет мягкой. Дайте остыть, затем очистите и нарежьте кубиками.

Подготовка орехов: Грецкие орехи слегка поджарьте на сухой сковороде, чтобы усилить их аромат, после чего остудите и грубо измельчите.

Сборка салата: В большой миске смешайте кубики свеклы, горошек, измельченные орехи, мелко нарезанный чеснок и рубленую зелень.

Заправка: Смешайте оливковое масло с лимонным соком, добавьте соль и перец по вкусу. Энергично перемешайте, чтобы соединить все ингредиенты.

Доведение до готовности: Залейте салат заправкой, хорошо перемешайте и дайте постоять хотя бы полчаса, чтобы вкусы соединились.

Этот салат с запеченной свеклой – настоящее украшение любого стола. Он не только красиво смотрится, но и превосходно сочетается как с повседневными, так и с праздничными блюдами. Приготовление занимает немного времени, а результат превзойдет все ожидания.

Сочетание сладости свеклы, аромата орехов и свежести зелени сделает этот салат одним из ваших любимых. Попробуйте и убедитесь в этом сами!