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«Вам тут не рады, не надо приезжать в город»: казанцы рассказали, почему не ждут туристов

Турпоток в Татарстан в 2025 году снова вырос на...

kasheloff.ru

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В 2025 году количество туристов в Татарстане снова выросло на 10%.

Почему регион набирает популярность и какие вызовы мешают развитию?

Рост второй год подряд

Сервис путешествий «Туту» сообщает: турпоток в Татарстан в 2025 году увеличится на 10% — как и в 2024-м. Это подтверждают данные по темпам и глубине бронирований.

Основные драйверы роста:

  • Увеличение прямых рейсов из регионов России
  • Запуск скоростной трассы М-12
  • Проведение форумов и масштабных мероприятий
  • Активное продвижение региона в соцсетях, СМИ и наружной рекламе

Что мешает развитию туризма?

Аналитики указывают и на сдерживающие факторы:

  • Нехватка гостиниц в сезон (особенно в пиковые даты)
  • Ограниченная транспортная доступность, особенно ж/д направления

Проблема перегруженности Казани в праздники

Глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов выразил надежду, что транспортные и гостиничные проблемы удастся решить в ближайшие годы.

Кто едет в Татарстан?

Чаще всего регион посещают:

  • Семьи с детьми
  • Путешественники 30–45 лет
  • Любители культурных маршрутов и гастрономических туров
  • Средняя продолжительность поездки — 3–4 дня

Как жители относятся к наплыву гостей?

Опросы в Казани показали разделение мнений:

  • 33% — негативно относятся к росту туризма
  • 48% — поддерживают гостей и считают жалобы преувеличенными
  • 18% — признают проблему, но считают введение туристического сбора решением, сообщает evening-kazan.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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