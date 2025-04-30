«Вам тут не рады, не надо приезжать в город»: казанцы рассказали, почему не ждут туристов
kasheloff.ru
В 2025 году количество туристов в Татарстане снова выросло на 10%.
Почему регион набирает популярность и какие вызовы мешают развитию?
Рост второй год подряд
Сервис путешествий «Туту» сообщает: турпоток в Татарстан в 2025 году увеличится на 10% — как и в 2024-м. Это подтверждают данные по темпам и глубине бронирований.
Основные драйверы роста:
- Увеличение прямых рейсов из регионов России
- Запуск скоростной трассы М-12
- Проведение форумов и масштабных мероприятий
- Активное продвижение региона в соцсетях, СМИ и наружной рекламе
Что мешает развитию туризма?
Аналитики указывают и на сдерживающие факторы:
- Нехватка гостиниц в сезон (особенно в пиковые даты)
- Ограниченная транспортная доступность, особенно ж/д направления
Проблема перегруженности Казани в праздники
Глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов выразил надежду, что транспортные и гостиничные проблемы удастся решить в ближайшие годы.
Кто едет в Татарстан?
Чаще всего регион посещают:
- Семьи с детьми
- Путешественники 30–45 лет
- Любители культурных маршрутов и гастрономических туров
- Средняя продолжительность поездки — 3–4 дня
Как жители относятся к наплыву гостей?
Опросы в Казани показали разделение мнений:
- 33% — негативно относятся к росту туризма
- 48% — поддерживают гостей и считают жалобы преувеличенными
- 18% — признают проблему, но считают введение туристического сбора решением, сообщает evening-kazan.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец