«Вам тут не рады, не надо приезжать в город»: казанцы рассказали, почему не ждут туристов

В 2025 году количество туристов в Татарстане снова выросло на 10%.

Почему регион набирает популярность и какие вызовы мешают развитию?

Рост второй год подряд

Сервис путешествий «Туту» сообщает: турпоток в Татарстан в 2025 году увеличится на 10% — как и в 2024-м. Это подтверждают данные по темпам и глубине бронирований.

Основные драйверы роста:

Увеличение прямых рейсов из регионов России

Запуск скоростной трассы М-12

Проведение форумов и масштабных мероприятий

Активное продвижение региона в соцсетях, СМИ и наружной рекламе

Что мешает развитию туризма?

Аналитики указывают и на сдерживающие факторы:

Нехватка гостиниц в сезон (особенно в пиковые даты)

Ограниченная транспортная доступность, особенно ж/д направления

Проблема перегруженности Казани в праздники

Глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов выразил надежду, что транспортные и гостиничные проблемы удастся решить в ближайшие годы.

Кто едет в Татарстан?

Чаще всего регион посещают:

Семьи с детьми

Путешественники 30–45 лет

Любители культурных маршрутов и гастрономических туров

Средняя продолжительность поездки — 3–4 дня

Как жители относятся к наплыву гостей?

Опросы в Казани показали разделение мнений: