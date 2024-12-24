В Москве жители сделали снеговика в виде змеи

В Москве на юге столицы жители стали свидетелями необычного зимнего чуда — здесь был слеплен снеговик, вдохновленный змеей.

Как сообщает Telegram-канал «Москва 125», эта оригинальная снежная фигура была установлена у дома 141, корпус 8 на Варшавском шоссе.

Скульптура представляет собой свернувшуюся в кольцо змею, и, чтобы добавить ей праздничного настроения, на голове у нее красуется яркая шапка Деда Мороза. Этот креативный подход символизирует приближение 2025 года, года змеи по восточному календарю, сообщает Lenta.ru.

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