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Удар будет сильный. Синоптики рассказали, что произойдет 25-26 апреля

Климатическая обстановка в Приморском крае и ев...

wetfield.livejournal.com

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По информации синоптиков метеорологического портала Gismeteo, в конце рабочей недели погода в Приморском крае и на юге Дальнего Востока значительно ухудшится.

Жителей этих регионов ожидают сильные осадки и резкое изменение климата.

Приморский край: снег и дожди

В северной части Приморья дожди продолжат лить в ближайшие дни, но с пятницы, 25 апреля, ситуация ухудшится — начнется сильный снег с дождем. Синоптики прогнозируют, что за сутки в этот день может выпасть до 22 миллиметров осадков, а в субботу, 26 апреля, добавится еще 27 миллиметров.

Температура в регионе опустится до нуля градусов и ниже, что создаст опасные условия на дорогах и в городской инфраструктуре.

Южная часть Приморья: ливни и сильный ветер

На юге края также не обойдется без неприятных сюрпризов — ожидаются мощные ливни. Во Владивостоке дожди будут идти почти каждый день до конца недели, а порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Это может создать значительные неудобства для жителей и туристов.

Европейская часть России: резкое похолодание и снег

Не только Дальний Восток, но и европейская часть России столкнется с аномальными погодными явлениями. В Москве и других городах центральной России к выходным температура, которая сейчас составляет около 26 градусов, снизится до нуля и минуса. В столице ожидается снегопад — редкое явление для конца апреля, которое будет еще одним напоминанием о нестабильности климата.

Как в Приморье, так и в европейской части России, грядущее ухудшение погоды будет сопровождаться сильными осадками и резким похолоданием. Специалисты рекомендуют быть готовыми к экстремальным условиям, особенно водителям и тем, кто планирует проводить время на улице в эти дни, сообщает primpress.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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