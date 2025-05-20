Теперь все передавать сначала. С мая 2025 правила подачи показаний счетчиков ЖКХ пересмотрели полностью
world-wells.ru
Что изменилось с 5 мая
С 5 мая 2025 года вступил в силу новый порядок оплаты коммунальных услуг для владельцев долей в жилых помещениях. Теперь:
- Каждый совладелец будет получать отдельную квитанцию — независимо от того, сколько человек владеют одной квартирой.
- Счета будут выставляться пропорционально размеру доли: если у вас 30% в праве собственности — вы оплачиваете 30% расходов на содержание общего имущества и услуги.
- Это избавляет от необходимости самостоятельно делить счета между владельцами и исключает споры по оплате.
Как будут рассчитываться платежи
По новым правилам:
- Управляющие компании автоматически делят суммы в соответствии с долями.
- Долги по коммуналке теперь закрепляются за конкретным совладельцем, а не за всей квартирой в целом.
Пример:
Если вы владеете 1/3 квартиры, то платите треть от платы за вывоз мусора, ремонт и содержание дома. Если сосед не платит свою часть — его долг не повлияет на вашу платежную историю.
Льготы и возможность оспаривания
Нововведение также упрощает защиту интересов тех, кто фактически не проживает в квартире:
- Можно оспорить начисления по лично потребляемым услугам — например, за свет или воду.
- При этом обязательными для всех остаются взносы на капремонт, содержание и вывоз отходов.
Что говорят эксперты
Алексей Головченко, управляющий партнёр юркомпании «ЭНСО», отмечает:
«Это решение делает процесс прозрачным, избавляет людей от необходимости делить счета вручную и помогает избежать споров между совладельцами».
Цифровой рубль — шаг вперёд в оплате ЖКХ
Операционный директор ГК «Росводоканал» Андрей Броцман добавил: оплата ЖКХ через цифровой рубль, который размещается на платформе Центробанка:
- упростит проведение платежей,
- обеспечит дополнительную безопасность и контроль средств,
- сделает транзакции удобными и защищёнными.
Новая система расчётов по ЖКХ в долевой собственности — шаг к прозрачности и справедливости. Владельцы долей теперь могут рассчитывать только на свою часть ответственности, контролировать расходы и не зависеть от действий других совладельцев, сообщает news.
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