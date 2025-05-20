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Теперь все передавать сначала. С мая 2025 правила подачи показаний счетчиков ЖКХ пересмотрели полностью

Владельцы долей в квартирах с 5 мая 2025 года б...

world-wells.ru

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Что изменилось с 5 мая

С 5 мая 2025 года вступил в силу новый порядок оплаты коммунальных услуг для владельцев долей в жилых помещениях. Теперь:

  • Каждый совладелец будет получать отдельную квитанцию — независимо от того, сколько человек владеют одной квартирой.
  • Счета будут выставляться пропорционально размеру доли: если у вас 30% в праве собственности — вы оплачиваете 30% расходов на содержание общего имущества и услуги.
  • Это избавляет от необходимости самостоятельно делить счета между владельцами и исключает споры по оплате.

Как будут рассчитываться платежи

По новым правилам:

  • Управляющие компании автоматически делят суммы в соответствии с долями.
  • Долги по коммуналке теперь закрепляются за конкретным совладельцем, а не за всей квартирой в целом.

Пример:

Если вы владеете 1/3 квартиры, то платите треть от платы за вывоз мусора, ремонт и содержание дома. Если сосед не платит свою часть — его долг не повлияет на вашу платежную историю.

Льготы и возможность оспаривания

Нововведение также упрощает защиту интересов тех, кто фактически не проживает в квартире:

  • Можно оспорить начисления по лично потребляемым услугам — например, за свет или воду.
  • При этом обязательными для всех остаются взносы на капремонт, содержание и вывоз отходов.

Что говорят эксперты

Алексей Головченко, управляющий партнёр юркомпании «ЭНСО», отмечает:

«Это решение делает процесс прозрачным, избавляет людей от необходимости делить счета вручную и помогает избежать споров между совладельцами».

Цифровой рубль — шаг вперёд в оплате ЖКХ

Операционный директор ГК «Росводоканал» Андрей Броцман добавил: оплата ЖКХ через цифровой рубль, который размещается на платформе Центробанка:

  • упростит проведение платежей,
  • обеспечит дополнительную безопасность и контроль средств,
  • сделает транзакции удобными и защищёнными.

Новая система расчётов по ЖКХ в долевой собственности — шаг к прозрачности и справедливости. Владельцы долей теперь могут рассчитывать только на свою часть ответственности, контролировать расходы и не зависеть от действий других совладельцев, сообщает news.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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