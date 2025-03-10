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Страховые пенсии сократят на 50%: кто из россиян лишится полных выплат

Согласно последним изменениям в законодательств...

obruchev.mos.ru

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Согласно последним изменениям в законодательстве, в России разрешено удержание средств за долги даже из пенсионных выплат, если на это есть судебное решение. Об этом сообщила Ольга Леонова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова, в интервью агентству «Прайм».

Основные виды задолженностей

Леонова уточнила, что речь идет о различных видах задолженностей, включая коммунальные платежи, банковские кредиты и покупки в рассрочку. "По всем этим видам долга возможно регулярное взыскание части сумм из пенсии до полного погашения задолженности," — подчеркнула она.

Условия удержания

Удержание долгов из страховой пенсии и связанных с ней фиксированных выплат допускается только на основании исполнительных документов, решений пенсионного органа или суда. Однако важно отметить, что удержать можно не более 50% от суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты. Остальная часть средств остается неприкосновенной для взыскания, чтобы обеспечить финансовую безопасность пенсионеров.

Защита прав пенсионеров

Эти меры направлены на защиту прав пенсионеров, у которых, несмотря на возможные долги, должна быть гарантирована финансовая поддержка на достойном уровне. Ранее аналитики также предупреждали, что выселение за долги по коммунальным услугам возможно только в исключительных случаях, когда другие методы взыскания оказались неэффективны, пишет lenta.ru.

Советы для управления долгами

Аналитик Иван Ефанов рекомендует, что гражданам, набравшим множество кредитов, следует в первую очередь погасить те, по которым начисляется наибольшая процентная ставка. Это может помочь минимизировать общую сумму переплат по долгам и ускорить процесс их погашения.

Данные изменения и советы являются частью усилий по информированию граждан о их правах и обязанностях в условиях современного экономического климата, подчеркивающего важность ответственного отношения к финансовым обязательствам.

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