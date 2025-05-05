С 6 мая тихая жизнь неработающих россиян поменяется на 180 градусов: Татьяна Голикова — о новом указе

С мая 2025 года в России начнёт действовать обновлённый порядок индексации пенсий.

Изменения затронут около 8 миллионов пенсионеров, и особенно порадуют тех, кто продолжает работать.

Что изменится?

Минимальная прибавка — 1300 рублей. Это базовая сумма, ниже которой повышение быть не может.

Индивидуальный подход. Размер прибавки теперь зависит от трудового стажа и уже полученных выплат — у всех сумма будет разной.

Хорошие новости для работающих пенсионеров

Индексация выплат возвращается после 9-летнего перерыва. Ранее, с 2016 года, работающие пенсионеры не получали повышение пенсии. Теперь — получают, и сразу в два этапа:

Февраль 2025 года — перерасчёт с учётом инфляции.

Апрель 2025 года — прибавка с учётом роста средней зарплаты.

Перерасчёт коснётся 7,8 миллиона человек, сообщили в правительстве.

А как быть с тем, что не доиндексировали?

Тем, кто выйдет на пенсию после завершения трудовой деятельности, будет произведена выплата за все «замороженные» годы — с 2016 по 2024 год. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Исаев: всё, что не начислялось — будет возвращено.

Почему это важно?

На фоне растущих цен и инфляции, новая система позволит повысить реальные доходы пожилых граждан. Это шаг к социальной справедливости и реальной поддержке пенсионеров, особенно тех, кто продолжает работать, сообщает progorodsamara.