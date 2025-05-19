С 20 по 31 мая клубнике — обязательно: 6 таблеток на литр — и ягод будет видимо-невидимо
dzen.ru
Натуральная защита клубники: как гуминовые удобрения повышают урожай и безопасность
Здоровье и урожайность клубники во многом зависят от ухода ещё на стадии рассады. Хорошей альтернативой химии стали гуминовые удобрения, которые не только подпитывают растение, но и защищают почву.
Что такое гуминовые удобрения
- Изготавливаются из торфа и сапропеля
- Безопасны для экосистемы
- Подходят тем, кто избегает промышленной «химии» в огороде
Преимущества:
- Улучшают структуру почвы
- Стимулируют рост полезной микрофлоры
- Защищают корни от болезней
- Связывают нитраты и тяжёлые металлы, не давая им попасть в растение
Как применять — совет эксперта
Биолог Ирина Сушилова рекомендует следующий способ:
- Перед посадкой:
Обмакнуть корни рассады в раствор из 5–6 таблеток на 1 литр воды
- После посадки:
Подкармливать клубнику 2 раза в месяц раствором из 2–3 таблеток на литр воды
Форма выпуска — таблетки — позволяет точно дозировать средство и удобно использовать его на даче или в теплице.
Гуминовые удобрения — это безопасный и эффективный способ ухода за клубникой, который повышает урожайность, улучшает вкус плодов и защищает растение от вредных веществ. Отличный выбор для тех, кто заботится о здоровье семьи и своего участка, сообщает krasnoyarskmedia.
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