С 20 по 31 мая клубнике — обязательно: 6 таблеток на литр — и ягод будет видимо-невидимо

Натуральная защита клубники: как гуминовые удобрения повышают урожай и безопасность

Здоровье и урожайность клубники во многом зависят от ухода ещё на стадии рассады. Хорошей альтернативой химии стали гуминовые удобрения, которые не только подпитывают растение, но и защищают почву.

Что такое гуминовые удобрения

Изготавливаются из торфа и сапропеля

Безопасны для экосистемы

Подходят тем, кто избегает промышленной «химии» в огороде

Преимущества:

Улучшают структуру почвы

Стимулируют рост полезной микрофлоры

Защищают корни от болезней

Связывают нитраты и тяжёлые металлы, не давая им попасть в растение

Как применять — совет эксперта

Биолог Ирина Сушилова рекомендует следующий способ:

Перед посадкой:

Обмакнуть корни рассады в раствор из 5–6 таблеток на 1 литр воды

После посадки:

Подкармливать клубнику 2 раза в месяц раствором из 2–3 таблеток на литр воды

Форма выпуска — таблетки — позволяет точно дозировать средство и удобно использовать его на даче или в теплице.

Гуминовые удобрения — это безопасный и эффективный способ ухода за клубникой, который повышает урожайность, улучшает вкус плодов и защищает растение от вредных веществ. Отличный выбор для тех, кто заботится о здоровье семьи и своего участка, сообщает krasnoyarskmedia.