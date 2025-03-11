С 13 марта начнут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет неожиданный сюрприз
33.мвд.рф
С марта 2025 года ГИБДД начнет проводить усиленные проверки водителей на состояние опьянения.
Это вызвало волну слухов среди автомобилистов, включая миф о том, что недостаточно теплая одежда может стать основанием для лишения прав.
Развенчание мифов
На самом деле закон не предусматривает наказания за внешний вид водителя. Однако инспектор может обратить внимание на поведение — например, если водитель слишком легко одет в мороз, это может вызвать подозрения.
Признаки употребления алкоголя включают:
- Покраснение лица
- Ощущение жары
- Расширенные сосуды
Если инспектор заподозрит опьянение, он предложит пройти алкотест или направит на медицинское освидетельствование.
Как теперь проходит проверка?
С марта рейды станут регулярными, а сотрудники ГИБДД получат дополнительные инструкции по выявлению нетрезвых водителей. Лишение прав возможно только по результатам медицинского освидетельствования.
Важно помнить: отказ от теста приравнивается к вождению в нетрезвом виде и грозит:
- Штрафом 30 000 рублей
- Лишением прав на 1,5–2 года
Как избежать проблем на дороге?
- Одевайтесь по погоде – это не требование ГИБДД, но поможет избежать ненужных вопросов.
- Не садитесь за руль в состоянии опьянения – никакая одежда не поможет скрыть факт употребления.
- Ведите себя корректно – спокойное общение с инспектором снижает риск конфликтов.
- Знайте свои права – при необходимости можно записать разговор на видео.
Слухи о лишении прав за легкую одежду не соответствуют действительности, но контроль за нетрезвыми водителями действительно усиливается. Главное правило остается прежним – за руль только в трезвом состоянии.
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