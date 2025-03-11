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С 13 марта начнут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет неожиданный сюрприз

С марта 2025 года ГИБДД усиливает проверки на с...

33.мвд.рф

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С марта 2025 года ГИБДД начнет проводить усиленные проверки водителей на состояние опьянения.

Это вызвало волну слухов среди автомобилистов, включая миф о том, что недостаточно теплая одежда может стать основанием для лишения прав.

Развенчание мифов

На самом деле закон не предусматривает наказания за внешний вид водителя. Однако инспектор может обратить внимание на поведение — например, если водитель слишком легко одет в мороз, это может вызвать подозрения.

Признаки употребления алкоголя включают:

  • Покраснение лица
  • Ощущение жары
  • Расширенные сосуды

Если инспектор заподозрит опьянение, он предложит пройти алкотест или направит на медицинское освидетельствование.

Как теперь проходит проверка?

С марта рейды станут регулярными, а сотрудники ГИБДД получат дополнительные инструкции по выявлению нетрезвых водителей. Лишение прав возможно только по результатам медицинского освидетельствования.

Важно помнить: отказ от теста приравнивается к вождению в нетрезвом виде и грозит:

  • Штрафом 30 000 рублей
  • Лишением прав на 1,5–2 года

Как избежать проблем на дороге?

  • Одевайтесь по погоде – это не требование ГИБДД, но поможет избежать ненужных вопросов.
  • Не садитесь за руль в состоянии опьянения – никакая одежда не поможет скрыть факт употребления.
  • Ведите себя корректно – спокойное общение с инспектором снижает риск конфликтов.
  • Знайте свои права – при необходимости можно записать разговор на видео.

Слухи о лишении прав за легкую одежду не соответствуют действительности, но контроль за нетрезвыми водителями действительно усиливается. Главное правило остается прежним – за руль только в трезвом состоянии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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