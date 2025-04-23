Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

С 1 мая полностью будет запрещена установка заборов на даче: придется их убрать

Новые правила для дачных заборов могут привести...

Яндекс Карты

Подписаться на Дзен.канал

Лето — время отдыха на даче, но для многих собственников загородной недвижимости оно может обернуться неожиданными проблемами и финансовыми потерями.

Речь идет о заборах — элементе ландшафтного дизайна, который стал причиной серьезных административных взысканий из-за новых, более строгих нормативов.

До недавнего времени споры о расположении и конструкции заборов часто затягивались на годы, превращаясь в бесконечные перепалки с соседями. Однако теперь ситуация изменилась. Несоответствие ограждения новым требованиям может повлечь штраф до 30 000 рублей и обязательный демонтаж незаконно установленного забора за счет владельца.

Главное изменение — жесткая привязка к кадастровой документации

Забор должен быть установлен строго по границе вашего участка, как указано в официальных кадастровых документах. Любое отклонение, даже незначительное, может стать причиной претензий со стороны соседей или контролирующих органов.

Важные характеристики ограждений

  • Светопроницаемость

Забор не должен полностью блокировать солнечный свет для соседнего участка. Сплошные конструкции, такие как кирпичные заборы без просветов, теперь под запретом.

  • Высота

Максимальная высота ограждения — 1,8 метра. Все заборы выше этого размера считаются нарушением.

  • Материал

Материалы ограничены условием светопроницаемости. Лучшие варианты — решетчатые и сетчатые конструкции, а также заборы из профнастила с достаточным количеством просветов.

Что делать, чтобы избежать проблем

  1. Изучите кадастровые документы на свой земельный участок. Убедитесь, что ваш забор установлен строго по границе, указанной в документах.
  2. Если планируете строить новый забор или реконструировать старый, проконсультируйтесь с геодезистами и юристами, чтобы избежать ошибок и проблем в будущем.
  3. Для украшения заборов вьющимися растениями также необходимо соблюдать осторожность — они не должны превращать ограждение в сплошной непрозрачный барьер. Регулярно обрезайте растительность.

Ответственность и профилактика

Новые правила требуют повышенной ответственности и внимательности от собственников дачных участков. Не пренебрегайте консультациями специалистов и изучением нормативных актов, чтобы избежать неприятных последствий и штрафов, которые могут достигать 30 000 рублей. Помните: профилактика всегда дешевле, чем лечение, сообщает progoroduhta.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Мэр Нижнекамска Муллин может покинуть пост

Лонгриды

13 часов назад

Штрафы за шашлыки: как избежать проблем с пожарной безопасностью в майские праздники

как отмыть квартиру после обработки от тараканов

Не у нас

день назад

В Апастовском районе в ДТП погибли 4 человека

Интересное в Казани

3 дня назад

Когда трагедия сталкивается с деловыми стандартами: основатель ритуальной компании поделился мнением о ценах на похороны в Казани

чистка системы охлаждения ноутбука цена в Москве

Интересное в Казани

день назад

Наши персональные антидепрессанты: гастрономическая исповедь редакции ProKazan, которая заставит вас бежать в магазин

Новости Татарстана

день назад

БО: главы 6 районов РТ уходят в отставку

Новости Татарстана

день назад

В Мензелинском районе произошло смертельное ДТП

Новости Татарстана

2 часа назад

В Челнах раздетая дама устроила фотосессию на переходе
Лонгриды
2 дня назад

Какие льготы положены многодетным в Татарстане и почему их всё равно не хватает?

Для многих семей с тремя и более детьми в Казан...

Новости Татарстана

9 минут назад

Врач из Татарстана ответила на вопрос о безопасности вакцины

Новости Казани

29 минут назад

Суд приостановил работу кафе «Шаурма» в Казани

Не у нас

час назад

Археологи нашли скелеты под британским университетом

Новости Казани

2 часа назад

В аэропорту Казани 23 апреля ввели временные ограничения
Собака оказалась под колесами машины под Казанью
Новости Казани
4 минуты назад

Собака оказалась под колесами машины под Казанью

Новости Казани

2 часа назад

Харламов удивился, что в Казанском марафоне участвуют 4-месячные дети

Новости Казани

14 часов назад

На Привокзальной в Казани из окна выкинули кота и собаку

Новости Казани

14 часов назад

Фетисов заявил, что он не может назвать фаворита в матче «Ак Барс» — «Динамо»
Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные под...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани