С 1 апреля полностью запретят установку натяжных потолков: их придется снять

Если вы планируете обновить интерьер, важно помнить, что не все переделки разрешены без предварительного согласования.

Неправильный подход может обернуться не только штрафами, но и обязательным демонтажом изменений. В этой статье расскажем, какие изменения в квартире могут привести к проблемам с законом — от нестандартных окон до переноски плит.

1. Окна-невидимки

Что можно: заменить старые стеклопакеты на новые того же цвета и формы.

Что нельзя: изменять размер проема, форму окна или устанавливать стеклопакеты другого оттенка.

Пример: если вы решите заменить стандартные белые рамы на черные, а вашему соседу это не понравится, он может подать жалобу. В итоге — штраф до 50 000 рублей и требование вернуть окна в исходное состояние.

2. Потолки, которые «съедают» пространство

Что можно: устанавливать подвесные и натяжные потолки в пределах разумного.

Что нельзя: снижать высоту потолков больше, чем на 5%.

Как проверяют? Инспекторы могут прийти с рулеткой и измерить высоту. Если потолок «съел» больше разрешенной площади, вам могут обязать его демонтировать.

3. Радиаторы-путешественники

Что можно: заменить старые батареи на новые, не изменяя их расположение.

Что нельзя: переносить радиаторы, добавлять секции или выносить их на балкон.

Почему? Отопление касается не только вашей квартиры, но и всего дома. Если радиатор будет перемещен без согласования, у соседей снизу могут возникнуть проблемы с отоплением, что приведет к штрафу до 30 000 рублей и обязательному демонтажу.

4. Кондиционер — угроза фасаду

Что можно: установить кондиционер с разрешения соседей.

Что нельзя: вешать внешний блок кондиционера без согласования с жильцами дома.

Если вашим кондиционером будет «капать» соседям сверху, они могут подать в суд. И, скорее всего, выиграют дело.

5. Плита-беглянка

Что можно: переносить электрическую плиту, если получено разрешение.

Что нельзя: перемещать газовую плиту без разрешения.

Если вы решите поменять местоположение плиты, это обязательно должно быть согласовано с администрацией и газовой службой. Самовольное изменение приведет к штрафу и обязательному возврату всего в исходное положение.

Как легализовать изменения?

Если вы все же решили провести изменения в квартире, лучше сделать всё официально:

Подготовьте проект перепланировки и техническое заключение. Получите согласие соседей (например, для кондиционера). Согласуйте изменения с МЧС и газовой службой (если необходимо). Подайте заявление через портал «Госуслуги».

Оформление может занять от месяца до полугода, но зато в будущем вы сможете спокойно спать, зная, что все изменения легальны.

Что будет, если рискнуть?

Хотя проверки происходят нечасто, если инспекторы обнаружат незаконные изменения, последствия могут быть неприятными:

Штраф от 2 000 до 300 000 рублей.

Судебные иски: соседи могут потребовать компенсацию за испорченный фасад или шум.

Принудительный демонтаж: кондиционер, батареи, окна или плита — всё за ваш счет.

Лайфхак для тех, кто уже сделал ремонт

Если вы уже провели изменения, но не согласовали их заранее, иногда можно легализовать их через суд. Это может обойтись дешевле, чем платить штрафы и восстанавливать всё обратно.

Почему соседи молчат?

Часто соседи не жалуются, потому что у них также могут быть «незаконные» изменения — например, кладовка в ванной или спальня на балконе. Однако если ваши отношения с соседями испортятся, не удивляйтесь, если они подадут жалобу и инициируют проверку.

P.S. Хотите установить черные окна или перенести плиту в гостиную? Тогда либо готовьтесь к длительному процессу согласования, либо договаривайтесь с соседями. А если вы хотите полной свободы, возможно, стоит рассмотреть покупку частного дома — там можно строить даже бассейн на крыше.