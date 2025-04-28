Роман Вильфанд заявил, что в мае Россию накроют аномальные морозы: такого в стране не было 140 лет

В Петербурге температура днём держится на уровне всего +4 °C, ночью опускается до -2 °C. Вместо весенней капели — мокрый снег и дождь. Ветер со скоростью до 60 км/ч срывает зонты, а жители шутят:

«В Питере теперь два сезона — зима и белые ночи с обогревателем».

Сибирь: агрономический коллапс

Новосибирские фермеры бьют тревогу: ночные морозы до -5 °C погубили посевы.

«Редис стал, как камень», — рассказывает Ольга, владелица теплиц.

Ситуация критична:

Посевная отстаёт на 2–3 недели

Прогнозируется рост цен на картофель осенью — до +50%

Правительство обещает запуск специальных «антифризов» для защиты полей, но экологи опасаются разрушения почв.

Москва: тепло — между строк

В столице обстановка чуть лучше:

Днём +18 °C, позволяющие гулять в ветровках

Ночью +3 °C, что заставляет дачников экстренно утеплять растения

«Мой огород теперь выглядит как реанимация — помидоры укутаны в три слоя спанбонда», — смеётся садовод Игорь.

Лайфхаки от метеоблогеров

Чтобы пережить аномальную весну, эксперты советуют:

Встраивать греющие кабели в теплицы

Носить термолеггинсы вместо шорт

Выбирать морозостойкие сорта семян

Укрывать пчёл в сараях

Запасаться сублимированными продуктами (гречка снова в тренде!)

Прогнозы: холодная весна продолжается

По данным Гидрометцентра:

В Приволжском округе ожидается +10…+15 °C днём.

На юге европейской части — около +15–17 °C.

В Сибири к 1 мая температура понизится на 8–10 градусов.

На майские праздники большинство регионов России ожидает прохладная, местами холодная погода.

Татарстан: от рекордов к снегопадам

В апреле Казань пять раз устанавливала температурные рекорды — воздух прогревался до +24,5 °C. Однако в конце месяца пришло резкое похолодание:

Вчера на Казань обрушился снег.

Ожидаются заморозки и гололедица.

Саженцы находятся под угрозой гибели.

Что делать обычным людям?

Пересмотреть отпускные планы — возможно, выбрать южные курорты.

Не спешить менять зимние шины.

Держать в запасе тёплую одежду и… гречку.

P.S. Немного истории

Майские заморозки уже становились причиной бедствий в России. В 1891 году они спровоцировали массовый голод. Сегодня у нас есть TikTok и доставка еды, но базовые уроки прошлого стоит помнить.

И не забудьте: майский снег тяжелее февральского. Купите лопату — может пригодиться, сообщает business-gazeta.