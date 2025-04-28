Роман Вильфанд заявил, что в мае Россию накроют аномальные морозы: такого в стране не было 140 лет
newsler.ru
В Петербурге температура днём держится на уровне всего +4 °C, ночью опускается до -2 °C. Вместо весенней капели — мокрый снег и дождь. Ветер со скоростью до 60 км/ч срывает зонты, а жители шутят:
«В Питере теперь два сезона — зима и белые ночи с обогревателем».
Сибирь: агрономический коллапс
Новосибирские фермеры бьют тревогу: ночные морозы до -5 °C погубили посевы.
«Редис стал, как камень», — рассказывает Ольга, владелица теплиц.
Ситуация критична:
- Посевная отстаёт на 2–3 недели
- Прогнозируется рост цен на картофель осенью — до +50%
- Правительство обещает запуск специальных «антифризов» для защиты полей, но экологи опасаются разрушения почв.
Москва: тепло — между строк
В столице обстановка чуть лучше:
- Днём +18 °C, позволяющие гулять в ветровках
- Ночью +3 °C, что заставляет дачников экстренно утеплять растения
«Мой огород теперь выглядит как реанимация — помидоры укутаны в три слоя спанбонда», — смеётся садовод Игорь.
Лайфхаки от метеоблогеров
Чтобы пережить аномальную весну, эксперты советуют:
- Встраивать греющие кабели в теплицы
- Носить термолеггинсы вместо шорт
- Выбирать морозостойкие сорта семян
- Укрывать пчёл в сараях
- Запасаться сублимированными продуктами (гречка снова в тренде!)
Прогнозы: холодная весна продолжается
По данным Гидрометцентра:
- В Приволжском округе ожидается +10…+15 °C днём.
- На юге европейской части — около +15–17 °C.
- В Сибири к 1 мая температура понизится на 8–10 градусов.
На майские праздники большинство регионов России ожидает прохладная, местами холодная погода.
Татарстан: от рекордов к снегопадам
В апреле Казань пять раз устанавливала температурные рекорды — воздух прогревался до +24,5 °C. Однако в конце месяца пришло резкое похолодание:
- Вчера на Казань обрушился снег.
- Ожидаются заморозки и гололедица.
- Саженцы находятся под угрозой гибели.
Что делать обычным людям?
- Пересмотреть отпускные планы — возможно, выбрать южные курорты.
- Не спешить менять зимние шины.
- Держать в запасе тёплую одежду и… гречку.
P.S. Немного истории
Майские заморозки уже становились причиной бедствий в России. В 1891 году они спровоцировали массовый голод. Сегодня у нас есть TikTok и доставка еды, но базовые уроки прошлого стоит помнить.
И не забудьте: майский снег тяжелее февральского. Купите лопату — может пригодиться, сообщает business-gazeta.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец