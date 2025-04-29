Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«Полный запрет будет с 1 по 12 мая»: абсолютно всех, у кого есть дача или огород, ждет неприятный сюрприз

С 2 мая 2025 года в России вступают в силу новы...

warball.ru

Подписаться на Дзен.канал

С наступлением дачного сезона в России вступают в силу новые ограничения для владельцев участков. С 2 мая 2025 года за несоблюдение правил дачников ждут серьёзные штрафы.

Вот что нужно знать, чтобы не попасть на деньги.

1. Мусор и отходы на участке — под строгим запретом

Теперь нельзя:

  • Устраивать стихийные свалки на территории участка,
  • Хранить мусор без специальных контейнеров для неорганических отходов,
  • Захоранивать пластик или другие синтетические материалы в землю.

Штрафы:

За хранение мусора без контейнера — от 20 000 до 50 000 рублей,

За захоронение пластиковых отходов — 2 000 рублей.

2. Высадка деревьев ближе 3 метров от забора — нарушение

Сажать деревья и крупные кустарники теперь нельзя ближе 3 метров к соседнему участку.

Цель — избежать затенения, повреждений заборов и конфликтов между соседями.

Штрафы:

Размер зависит от региона и может составлять несколько тысяч рублей.

3. Коровы, свиньи и козы — только на сельхозземлях

Разведение крупного скота на садовых и дачных участках теперь официально запрещено:

Это касается корова, свиней, коз и других сельхозживотных.

Штраф:

  • От 10 000 рублей,
  • Или сумма, рассчитанная в зависимости от кадастровой стоимости земли.

Исключение — участки, которые официально оформлены как земли сельхозназначения.

Почему это важно

Эксперты предупреждают:

  • Контроль за нарушениями усилен,
  • Нарушения фиксируются через обращения соседей и выезды проверяющих,
  • Штрафы выписываются по административным статьям, а в ряде случаев — автоматически через фотофиксацию.

Что делать дачникам

  • Проверьте расстояние от посадок до забора — не менее 3 метров для деревьев.
  • Установите контейнеры для мусора, особенно если ведёте активную уборку.
  • Если разводите животных — уточните статус земли: СНТ или сельхозназначение.

С 2 мая дачникам стоит быть особенно внимательными — сезон начинается не только с посадок, но и с новых правил. Штрафы серьёзные, поэтому лучше заранее подготовиться, чем потом платить десятки тысяч рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

19 часов назад

Тепла не будет: Паршина рассказала, какая погода ждёт татарстанцев

Интересное в Казани

22 часа назад

4 камня для бани, которые создадут правильный пар: раскрываем секреты казанской парилки

потравить тараканов цена обработка от тараканов в москве

Не у нас

день назад

Таинственный золотой шар найден на глубине у берегов Аляски

Интересное в Казани

3 дня назад

Альфа-Банк создаёт Альфа-Будущее — платформу для развития студентов и университетов по всей стране

циклевание деревянного пола в Санкт-Петербурге

Не у нас

3 часа назад

Загадочные саркофаги из Антарктиды вскрыли: вот что там нашли

Не у нас

день назад

Ученые заявили, что мировой океан прошел критическую отметку

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются сильный ветер, гололедица и заморозки

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются заморозки и сильный ветер

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцы требуют взыскать долг с «Волгадорстрой» за строительство трассы М12
Лонгриды
3 дня назад

Рынок аренды частных домов в Казани: что предлагают за ваш бюджет?

Рынок аренды загородных домов и дач в Казани ак...

Не у нас

час назад

Ученые УрФУ разработали платиновые комплексы, эффективные против опухолей

Гид по скидкам Казани

день назад

Не бегать по кабинетам, не сидеть в очередях: рассказываем, где лечиться со скидками в Казани

Не у нас

час назад

Геофизики предупреждают о подъемах Антарктиды из-за глобального потепления

Не у нас

час назад

Сейсмологи подтвердили возможность маскировки ядерных взрывов под землетрясения
В Казани из-за аварии на трубопроводе отключили...
Новости Казани
2 часа назад

В Казани из-за аварии на трубопроводе отключили холодное водоснабжение

Не у нас

час назад

Ученые определили 56 факторов риска внезапной остановки сердца

Не у нас

час назад

В Свердловской области юрист убил и расчленил любовницу и ее сына

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане 30 апреля ожидаются штормовой ветер и гроза
Невидимая часть игры: как устроены квесты изнутри
Интересное в Казани
4 дня назад

Невидимая часть игры: как устроены квесты изнутри