«Полный запрет будет с 1 по 12 мая»: абсолютно всех, у кого есть дача или огород, ждет неприятный сюрприз

С наступлением дачного сезона в России вступают в силу новые ограничения для владельцев участков. С 2 мая 2025 года за несоблюдение правил дачников ждут серьёзные штрафы.

Вот что нужно знать, чтобы не попасть на деньги.

1. Мусор и отходы на участке — под строгим запретом

Теперь нельзя:

Устраивать стихийные свалки на территории участка,

Хранить мусор без специальных контейнеров для неорганических отходов,

Захоранивать пластик или другие синтетические материалы в землю.

Штрафы:

За хранение мусора без контейнера — от 20 000 до 50 000 рублей,

За захоронение пластиковых отходов — 2 000 рублей.

2. Высадка деревьев ближе 3 метров от забора — нарушение

Сажать деревья и крупные кустарники теперь нельзя ближе 3 метров к соседнему участку.

Цель — избежать затенения, повреждений заборов и конфликтов между соседями.

Штрафы:

Размер зависит от региона и может составлять несколько тысяч рублей.

3. Коровы, свиньи и козы — только на сельхозземлях

Разведение крупного скота на садовых и дачных участках теперь официально запрещено:

Это касается корова, свиней, коз и других сельхозживотных.

Штраф:

От 10 000 рублей,

Или сумма, рассчитанная в зависимости от кадастровой стоимости земли.

Исключение — участки, которые официально оформлены как земли сельхозназначения.

Почему это важно

Эксперты предупреждают:

Контроль за нарушениями усилен,

Нарушения фиксируются через обращения соседей и выезды проверяющих,

Штрафы выписываются по административным статьям, а в ряде случаев — автоматически через фотофиксацию.

Что делать дачникам

Проверьте расстояние от посадок до забора — не менее 3 метров для деревьев.

Установите контейнеры для мусора, особенно если ведёте активную уборку.

Если разводите животных — уточните статус земли: СНТ или сельхозназначение.

С 2 мая дачникам стоит быть особенно внимательными — сезон начинается не только с посадок, но и с новых правил. Штрафы серьёзные, поэтому лучше заранее подготовиться, чем потом платить десятки тысяч рублей.