«Полный запрет будет с 1 по 12 мая»: абсолютно всех, у кого есть дача или огород, ждет неприятный сюрприз
warball.ru
С наступлением дачного сезона в России вступают в силу новые ограничения для владельцев участков. С 2 мая 2025 года за несоблюдение правил дачников ждут серьёзные штрафы.
Вот что нужно знать, чтобы не попасть на деньги.
1. Мусор и отходы на участке — под строгим запретом
Теперь нельзя:
- Устраивать стихийные свалки на территории участка,
- Хранить мусор без специальных контейнеров для неорганических отходов,
- Захоранивать пластик или другие синтетические материалы в землю.
Штрафы:
За хранение мусора без контейнера — от 20 000 до 50 000 рублей,
За захоронение пластиковых отходов — 2 000 рублей.
2. Высадка деревьев ближе 3 метров от забора — нарушение
Сажать деревья и крупные кустарники теперь нельзя ближе 3 метров к соседнему участку.
Цель — избежать затенения, повреждений заборов и конфликтов между соседями.
Штрафы:
Размер зависит от региона и может составлять несколько тысяч рублей.
3. Коровы, свиньи и козы — только на сельхозземлях
Разведение крупного скота на садовых и дачных участках теперь официально запрещено:
Это касается корова, свиней, коз и других сельхозживотных.
Штраф:
- От 10 000 рублей,
- Или сумма, рассчитанная в зависимости от кадастровой стоимости земли.
Исключение — участки, которые официально оформлены как земли сельхозназначения.
Почему это важно
Эксперты предупреждают:
- Контроль за нарушениями усилен,
- Нарушения фиксируются через обращения соседей и выезды проверяющих,
- Штрафы выписываются по административным статьям, а в ряде случаев — автоматически через фотофиксацию.
Что делать дачникам
- Проверьте расстояние от посадок до забора — не менее 3 метров для деревьев.
- Установите контейнеры для мусора, особенно если ведёте активную уборку.
- Если разводите животных — уточните статус земли: СНТ или сельхозназначение.
С 2 мая дачникам стоит быть особенно внимательными — сезон начинается не только с посадок, но и с новых правил. Штрафы серьёзные, поэтому лучше заранее подготовиться, чем потом платить десятки тысяч рублей.
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