Даже старые подушки запахнут свежестью: одна хитрость от пыли, пота и изношенности
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Подушки — это не только важная часть сна, но и элемент личной гигиены.
Со временем в них скапливаются:
- пыль и пылевые клещи;
- пот и жир с кожи;
- грибки, плесень и аллергены.
Если не стирать подушки регулярно, это может привести к проблемам с кожей и дыханием.
Подготовка к стирке
Перед тем как стирать подушку:
- Изучите ярлык — там указаны подходящие режимы стирки.
- Зашейте повреждённый наперник, чтобы наполнитель не высыпался.
- Очистите подушку от пыли — с помощью пылесоса или выбивалки.
- При наличии пятен нанесите пятновыводитель.
Как стирать подушки с разными наполнителями
- Синтетические подушки (полиэстер, синтепон):
Стирать в машине при температуре до 40°C в режиме для синтетики.
- Пух и перо:
Деликатная стирка при температуре не выше 30°C, с мягким отжимом или вручную. Идеально — специализированный режим «Пух/Перо».
Какое средство выбрать
- Используйте жидкое средство для деликатных тканей — оно легче вымывается и не портит наполнитель.
- Не применяйте отбеливатели и кондиционеры — они разрушают структуру материала.
Полоскание и отжим
- Обязательно дополнительное полоскание — остатки порошка могут вызвать аллергию.
- Отжим — на минимальных оборотах или вручную, особенно для натуральных наполнителей.
Сушка подушек: как и где
- На воздухе — в тени, на горизонтальной поверхности, регулярно переворачивая и взбивая.
- В сушильной машине — на деликатном режиме, при низкой температуре. Добавьте теннисные мячики или специальные шарики, чтобы равномерно распределить наполнитель и предотвратить слипание.
Важно: перед использованием убедитесь, что подушка полностью высохла — иначе может появиться плесень.
Как часто стирать подушки?
- Синтетические подушки — раз в 3–4 месяца.
- Пуховые подушки — раз в 6 месяцев.
Наволочки стирайте еженедельно.
Регулярная чистка подушек — залог здорового сна и долгой службы вашего текстиля. Соблюдайте эти советы — и просыпайтесь с комфортом каждый день, сообщает materinstvo.
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