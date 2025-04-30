Даже старые подушки запахнут свежестью: одна хитрость от пыли, пота и изношенности

Подушки — это не только важная часть сна, но и элемент личной гигиены.

Со временем в них скапливаются:

пыль и пылевые клещи;

пот и жир с кожи;

грибки, плесень и аллергены.

Если не стирать подушки регулярно, это может привести к проблемам с кожей и дыханием.

Подготовка к стирке

Перед тем как стирать подушку:

Изучите ярлык — там указаны подходящие режимы стирки.

Зашейте повреждённый наперник, чтобы наполнитель не высыпался.

Очистите подушку от пыли — с помощью пылесоса или выбивалки.

При наличии пятен нанесите пятновыводитель.

Как стирать подушки с разными наполнителями

Синтетические подушки (полиэстер, синтепон):

Стирать в машине при температуре до 40°C в режиме для синтетики.

Пух и перо:

Деликатная стирка при температуре не выше 30°C, с мягким отжимом или вручную. Идеально — специализированный режим «Пух/Перо».

Какое средство выбрать

Используйте жидкое средство для деликатных тканей — оно легче вымывается и не портит наполнитель.

Не применяйте отбеливатели и кондиционеры — они разрушают структуру материала.

Полоскание и отжим

Обязательно дополнительное полоскание — остатки порошка могут вызвать аллергию.

Отжим — на минимальных оборотах или вручную, особенно для натуральных наполнителей.

Сушка подушек: как и где

На воздухе — в тени, на горизонтальной поверхности, регулярно переворачивая и взбивая.

В сушильной машине — на деликатном режиме, при низкой температуре. Добавьте теннисные мячики или специальные шарики, чтобы равномерно распределить наполнитель и предотвратить слипание.

Важно: перед использованием убедитесь, что подушка полностью высохла — иначе может появиться плесень.

Как часто стирать подушки?

Синтетические подушки — раз в 3–4 месяца.

Пуховые подушки — раз в 6 месяцев.

Наволочки стирайте еженедельно.

Регулярная чистка подушек — залог здорового сна и долгой службы вашего текстиля. Соблюдайте эти советы — и просыпайтесь с комфортом каждый день, сообщает materinstvo.