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Даже старые подушки запахнут свежестью: одна хитрость от пыли, пота и изношенности

Подушки накапливают пыль и бактерии, поэтому тр...

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Подушки — это не только важная часть сна, но и элемент личной гигиены.

Со временем в них скапливаются:

  • пыль и пылевые клещи;
  • пот и жир с кожи;
  • грибки, плесень и аллергены.

Если не стирать подушки регулярно, это может привести к проблемам с кожей и дыханием.

Подготовка к стирке

Перед тем как стирать подушку:

  • Изучите ярлык — там указаны подходящие режимы стирки.
  • Зашейте повреждённый наперник, чтобы наполнитель не высыпался.
  • Очистите подушку от пыли — с помощью пылесоса или выбивалки.
  • При наличии пятен нанесите пятновыводитель.

Как стирать подушки с разными наполнителями

  • Синтетические подушки (полиэстер, синтепон):

Стирать в машине при температуре до 40°C в режиме для синтетики.

  • Пух и перо:

Деликатная стирка при температуре не выше 30°C, с мягким отжимом или вручную. Идеально — специализированный режим «Пух/Перо».

Какое средство выбрать

  • Используйте жидкое средство для деликатных тканей — оно легче вымывается и не портит наполнитель.
  • Не применяйте отбеливатели и кондиционеры — они разрушают структуру материала.

Полоскание и отжим

  • Обязательно дополнительное полоскание — остатки порошка могут вызвать аллергию.
  • Отжим — на минимальных оборотах или вручную, особенно для натуральных наполнителей.

Сушка подушек: как и где

  • На воздухе — в тени, на горизонтальной поверхности, регулярно переворачивая и взбивая.
  • В сушильной машине — на деликатном режиме, при низкой температуре. Добавьте теннисные мячики или специальные шарики, чтобы равномерно распределить наполнитель и предотвратить слипание.

Важно: перед использованием убедитесь, что подушка полностью высохла — иначе может появиться плесень.

Как часто стирать подушки?

  • Синтетические подушки — раз в 3–4 месяца.
  • Пуховые подушки — раз в 6 месяцев.

Наволочки стирайте еженедельно.

Регулярная чистка подушек — залог здорового сна и долгой службы вашего текстиля. Соблюдайте эти советы — и просыпайтесь с комфортом каждый день, сообщает materinstvo.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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