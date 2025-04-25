«Пенсионный возраст снова вернется к отметке 55/60 лет»: россияне не могут поверить своему счастью
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С 2019 года в России действует пенсионная реформа, поэтапно увеличивающая возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин к 2028 году.
На фоне этих изменений накопительная система стала важным инструментом для тех, кто хочет выйти на пенсию раньше.
Что такое накопительная пенсия?
По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, участие в накопительной пенсионной программе даёт возможность начать получать выплаты уже с 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, независимо от общего пенсионного возраста.
Эти выплаты формируются за счёт инвестиций пенсионных фондов, куда граждане направляют свои личные взносы.
Как получить досрочные выплаты?
Чтобы активировать выплаты:
- Необходимо подать заявление в тот пенсионный фонд (государственный или частный), где находятся накопления;
- После одобрения заявления выплаты будут поступать до начала страховой пенсии от государства;
- Размер выплат зависит от накопленной суммы и доходности фонда.
Что изменилось с 2023 года?
С прошлого года появилась новая система информирования:
- Теперь граждане могут следить за своими накоплениями через онлайн-сервисы;
- Актуальную информацию предоставляют и государственные, и частные фонды;
- Это облегчает планирование выхода на пенсию и оценку будущих доходов.
Преимущества накопительной пенсии
- Досрочный выход на пенсию;
- Защита от инфляции за счёт инвестирования;
- Наследование накоплений — можно передать родственникам.
Возможные риски
- Доходность фонда не гарантирована — выплаты зависят от инвестиций;
- Необходимость самостоятельно накапливать достаточную сумму;
- Требуется финансовое планирование и понимание инвестиционной стратегии.
Как спланировать будущую пенсию
Эксперты рекомендуют:
- Оценить текущие финансы и уровень будущих расходов;
- Выбрать надёжный пенсионный фонд;
- Параллельно формировать личные накопления — ИИС, вклады, активы;
- Регулярно отслеживать доходность и вносить корректировки.
Сегодня более 10 миллионов россиян уже участвуют в накопительной пенсионной программе — это показатель роста доверия и понимания важности самостоятельного планирования будущего.
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