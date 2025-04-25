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«Пенсионный возраст снова вернется к отметке 55/60 лет»: россияне не могут поверить своему счастью

В условиях повышения пенсионного возраста росси...

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С 2019 года в России действует пенсионная реформа, поэтапно увеличивающая возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин к 2028 году.

На фоне этих изменений накопительная система стала важным инструментом для тех, кто хочет выйти на пенсию раньше.

Что такое накопительная пенсия?

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, участие в накопительной пенсионной программе даёт возможность начать получать выплаты уже с 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, независимо от общего пенсионного возраста.

Эти выплаты формируются за счёт инвестиций пенсионных фондов, куда граждане направляют свои личные взносы.

Как получить досрочные выплаты?

Чтобы активировать выплаты:

  • Необходимо подать заявление в тот пенсионный фонд (государственный или частный), где находятся накопления;
  • После одобрения заявления выплаты будут поступать до начала страховой пенсии от государства;
  • Размер выплат зависит от накопленной суммы и доходности фонда.

Что изменилось с 2023 года?

С прошлого года появилась новая система информирования:

  • Теперь граждане могут следить за своими накоплениями через онлайн-сервисы;
  • Актуальную информацию предоставляют и государственные, и частные фонды;
  • Это облегчает планирование выхода на пенсию и оценку будущих доходов.

Преимущества накопительной пенсии

  • Досрочный выход на пенсию;
  • Защита от инфляции за счёт инвестирования;
  • Наследование накоплений — можно передать родственникам.

Возможные риски

  • Доходность фонда не гарантирована — выплаты зависят от инвестиций;
  • Необходимость самостоятельно накапливать достаточную сумму;
  • Требуется финансовое планирование и понимание инвестиционной стратегии.

Как спланировать будущую пенсию

Эксперты рекомендуют:

  • Оценить текущие финансы и уровень будущих расходов;
  • Выбрать надёжный пенсионный фонд;
  • Параллельно формировать личные накопления — ИИС, вклады, активы;
  • Регулярно отслеживать доходность и вносить корректировки.

Сегодня более 10 миллионов россиян уже участвуют в накопительной пенсионной программе — это показатель роста доверия и понимания важности самостоятельного планирования будущего.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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