Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Пенсионный возраст повысят сразу на 3 года. Неприятный сюрприз для граждан ждет уже с 1 июня

Пенсионная реформа 2024 года подняла возраст вы...

yarkoeplamya.ru

Подписаться на Дзен.канал

Пенсионная реформа 2024 года изменила правила игры для тех, кто планировал выйти на пенсию.

Возраст выхода поднялся: мужчины 1961 года рождения теперь ждут 63 года, женщины 1966-го — 58, а к 2028 году планка поднимется до 65/60 лет. При этом нужно не просто дожить, но и накопить минимальное количество пенсионных баллов — минимум 28,2 для мужчин и 15 лет стажа.

Кто в плюсе?

Те, кто успел накопить баллы до реформы — учителя с большим стажем или работники с «северными» надбавками. Их пенсии вырастут благодаря повышенным взносам работодателей. Но для тех, кто получает «серую» зарплату, изменений почти не будет.

Государство предлагает откладывать 5% от зарплаты в индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), обещая рост пенсии на 30% за 20 лет. Однако ненадёжные фонды и инфляция могут снизить эффект. Лучший выбор — госфонды с гарантиями или инвестиции в недвижимость и драгметаллы.

Как не остаться без денег?

Проверьте стаж через «Госуслуги», добирайте недостающие баллы, не спешите выходить на пенсию — каждый дополнительный год работы добавляет 20% к выплатам. Выбирайте надёжные НПФ, сравнивая доходность и отзывы.

Частые ошибки — надежда на «серую» зарплату, смена фамилии без уведомления ПФР и работа без официального договора.

Если пенсии всё равно не хватит, можно сдавать жильё, работать на пенсии или переехать в деревню с более низкими расходами.

Пенсионная система теперь — сложный конструктор, и успех зависит от того, насколько хорошо вы подготовитесь заранее, сообщает progorod62.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

12 часов назад

Ученые подтвердили подлинность «инопланетных мумий» из Перу

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Свадьба мечты — не за миллион: подборка мест Казани для стильного торжества со скидками

почему появляются тараканы в доме

Новости Казани

11 часов назад

В Казани продают редкую монету за 5 миллионов рублей

Интересное в Казани

3 дня назад

“Перед вами откроются двери”: предприниматель из Казани рассказал, как окружение человека влияет на его успех в жизни и бизнесе

шпаклёвка стен под обои цена за м2 в Москве

Не у нас

день назад

РПЦ через суд получила храм под Орлом

Лонгриды

9 часов назад

Казань в свете пикселей: как фестиваль «НУР» превратил город в цифровую галерею

Не у нас

день назад

Во Владимир привезен ковчег с мощами святителя Тихона

Не у нас

11 часов назад

Ученые рассказали, для чего древние люди строили пирамиды

Не у нас

день назад

Раскрыт секрет долголетия: как легко изменить свою судьбу
Новости Казани
день назад

Преподаватель доедет из Казани до Стамбула на велосипеде

В поездке его будет сопровождать Александр Лока...

Новости Татарстана

3 минуты назад

После драки в Татарстане было возбуждено дело

Гид по скидкам Казани

10 часов назад

Вечер, который не забудется: заведения Казани для настоящих гурманов

Новости Татарстана

час назад

В Челнах женился блогер, который сделал предложение девушке на высоте 500 метров

Не у нас

час назад

Ученые назвали 2 привычки, которые помогают сохранять стройность
В 5 парках Казани организуют бесплатные консуль...
Новости Казани
6 часов назад

В 5 парках Казани организуют бесплатные консультации психологов

Новости Татарстана

2 часа назад

В РТ руководитель задолжал зарплату 43 сотрудникам на сумму свыше 2,1 млн рублей

Фестиваль «Нур»

2 часа назад

В Казани фестиваль медиаискусства НУР продолжится до 15 июня

Не у нас

3 часа назад

Эксперты объяснили, почему некоторым людям хватает всего 3 часов сна
«Легких прогулок не обещаем, но будет интересно...
Новости Казани
4 дня назад

«Легких прогулок не обещаем, но будет интересно»: военный о службе в Африканском корпусе