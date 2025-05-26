Пенсионный возраст повысят сразу на 3 года. Неприятный сюрприз для граждан ждет уже с 1 июня

Пенсионная реформа 2024 года изменила правила игры для тех, кто планировал выйти на пенсию.

Возраст выхода поднялся: мужчины 1961 года рождения теперь ждут 63 года, женщины 1966-го — 58, а к 2028 году планка поднимется до 65/60 лет. При этом нужно не просто дожить, но и накопить минимальное количество пенсионных баллов — минимум 28,2 для мужчин и 15 лет стажа.

Кто в плюсе?

Те, кто успел накопить баллы до реформы — учителя с большим стажем или работники с «северными» надбавками. Их пенсии вырастут благодаря повышенным взносам работодателей. Но для тех, кто получает «серую» зарплату, изменений почти не будет.

Государство предлагает откладывать 5% от зарплаты в индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), обещая рост пенсии на 30% за 20 лет. Однако ненадёжные фонды и инфляция могут снизить эффект. Лучший выбор — госфонды с гарантиями или инвестиции в недвижимость и драгметаллы.

Как не остаться без денег?

Проверьте стаж через «Госуслуги», добирайте недостающие баллы, не спешите выходить на пенсию — каждый дополнительный год работы добавляет 20% к выплатам. Выбирайте надёжные НПФ, сравнивая доходность и отзывы.

Частые ошибки — надежда на «серую» зарплату, смена фамилии без уведомления ПФР и работа без официального договора.

Если пенсии всё равно не хватит, можно сдавать жильё, работать на пенсии или переехать в деревню с более низкими расходами.

Пенсионная система теперь — сложный конструктор, и успех зависит от того, насколько хорошо вы подготовитесь заранее, сообщает progorod62.