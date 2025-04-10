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Отрава в красивой бумаге: каждое четвёртое сливочное масло в России признано некачественным

Результаты масштабной проверки сливочного масла...

ren.tv

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По данным Россельхознадзора, в 2024 году было проверено более 10 тысяч образцов сливочного масла.

Итоги оказались тревожными:

  • Почти 25% не соответствуют требованиям качества и безопасности;
  • Более 13% образцов не совпадают с заявленным составом.

Что нашли эксперты?

Во время проверок специалисты выявили наиболее распространённые схемы фальсификации:

  • Уровень жира ниже указанного на упаковке;
  • Замена молочного жира на растительный;
  • Примеси крахмала, соды и химических добавок;
  • Использование запрещённых компонентов, включая ферменты типа микробной трансглютаминазы.

Против 14 производителей уже возбуждены дела — как административные, так и уголовные.

Почему фальсификат по-прежнему в магазинах?

С 2021 года молочная продукция в России подлежит обязательной маркировке, но система пока работает не идеально.

Если продукт не признан опасным решением суда, он продолжает продаваться.

Депутат Сергей Лисовский считает, что ситуацию можно улучшить, передав Роспотребнадзору право оперативно блокировать такую продукцию — тогда решения будут приниматься быстрее.

Как не попасться на подделку?

Пока механизмы контроля не изменились, важно быть особенно внимательным при выборе масла:

  • Проверяйте срок годности и целостность упаковки;
  • Покупайте продукты от проверенных производителей;
  • Обращайте внимание на состав и наличие маркировки.

Что дальше?

В 2025 году Россельхознадзор планирует усилить надзор и внедрить дополнительные меры по борьбе с фальсификатом, чтобы обезопасить покупателей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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