Она жила долгие 117 лет, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни было всего лишь одно блюдо

Простая еда, умеренность и спокойствие — вот что, по мнению женщины-долгожительницы, стало основой её здоровья и долголетия.

Вопреки модным представлениям о здоровом образе жизни, она не придерживалась строгих диет и не употребляла экзотических продуктов. Её пример подтверждает: иногда главное — это стабильность и душевный баланс.

Простое питание без крайностей

Рацион долгожительницы был основан на углеводах — простых и доступных продуктах, которые обеспечивали энергией. При этом в её меню почти не было большого количества фруктов или овощей.

Такой подход может удивить тех, кто считает разнообразие и богатство витаминов необходимыми для здоровья. Однако именно предсказуемость и умеренность в питании оказались ключевыми факторами.

Главное — ритм жизни

Помимо питания, в её образе жизни выделялись:

регулярные прогулки на свежем воздухе;

тёплые отношения с близкими;

отсутствие переедания и суеты;

избегание стресса и перегрузок.

Такая модель поведения создавала ощущение гармонии, что положительно влияло на общее состояние организма.

Мнение врачей: не только еда важна

Медики подтверждают, что секрет долголетия заключается не только в рационе. Более значимыми являются:

психоэмоциональное состояние;

режим сна и отдыха;

движение без перенапряжения;

умение слушать своё тело.