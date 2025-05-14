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· 16+ · Екатерина Баранова

Она жила долгие 117 лет, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни было всего лишь одно блюдо

Женщина-долгожительница делится простыми принци...

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Простая еда, умеренность и спокойствие — вот что, по мнению женщины-долгожительницы, стало основой её здоровья и долголетия.

Вопреки модным представлениям о здоровом образе жизни, она не придерживалась строгих диет и не употребляла экзотических продуктов. Её пример подтверждает: иногда главное — это стабильность и душевный баланс.

Простое питание без крайностей

Рацион долгожительницы был основан на углеводах — простых и доступных продуктах, которые обеспечивали энергией. При этом в её меню почти не было большого количества фруктов или овощей.

Такой подход может удивить тех, кто считает разнообразие и богатство витаминов необходимыми для здоровья. Однако именно предсказуемость и умеренность в питании оказались ключевыми факторами.

Главное — ритм жизни

Помимо питания, в её образе жизни выделялись:

  • регулярные прогулки на свежем воздухе;
  • тёплые отношения с близкими;
  • отсутствие переедания и суеты;
  • избегание стресса и перегрузок.

Такая модель поведения создавала ощущение гармонии, что положительно влияло на общее состояние организма.

Мнение врачей: не только еда важна

Медики подтверждают, что секрет долголетия заключается не только в рационе. Более значимыми являются:

  • психоэмоциональное состояние;
  • режим сна и отдыха;
  • движение без перенапряжения;
  • умение слушать своё тело.

«Формула долголетия — индивидуальна. Главное — прислушиваться к себе», — подчёркивают специалисты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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