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Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, теперь навсегда

Весной вместе с природой оживают и насекомые. М...

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Весной вместе с природой оживают и насекомые. Муравьи могут приносить пользу, уничтожая вредных личинок. Но если их становится слишком много — это сигнал к действию. Особенно опасны южные огненные муравьи: они повреждают кору плодовых деревьев и способствуют распространению тли.

Как понять, что муравьи вышли из-под контроля

  • На участке появились муравейники в большом количестве

  • Муравьиные тропы ведут прямо к деревьям

  • Листья усеяны тлёй

В этом случае насекомые уже не помощники, а угроза урожаю.

Эффективное и простое средство: газета с эфирным маслом

Не нужны химикаты — возьмите обычную газету и эфирное масло. Такой способ безопасен для растений и животных, но действует уже в первые дни.

Что делать:

  1. Скомкайте листы газеты и немного намочите водой.

  2. Капните 3–5 капель эфирного масла — подойдут мята, лаванда или эвкалипт.

  3. Разложите газету рядом с муравейниками или у корней деревьев. Можно повесить на ветки.

Резкий природный аромат отпугивает муравьёв, и они обходят такие участки стороной.

Бонус: натуральные средства от других вредителей

  • Тля: эвкалипт + базилик

  • Слизни: подстилка из сосновой хвои

  • Кроты и мыши: смесь лаванды, гвоздики и эвкалипта

Обновляйте ароматизированную бумагу каждую неделю — и вредители обойдут сад стороной.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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