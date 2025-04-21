Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, теперь навсегда
Весной вместе с природой оживают и насекомые. Муравьи могут приносить пользу, уничтожая вредных личинок. Но если их становится слишком много — это сигнал к действию. Особенно опасны южные огненные муравьи: они повреждают кору плодовых деревьев и способствуют распространению тли.
Как понять, что муравьи вышли из-под контроля
На участке появились муравейники в большом количестве
Муравьиные тропы ведут прямо к деревьям
Листья усеяны тлёй
В этом случае насекомые уже не помощники, а угроза урожаю.
Эффективное и простое средство: газета с эфирным маслом
Не нужны химикаты — возьмите обычную газету и эфирное масло. Такой способ безопасен для растений и животных, но действует уже в первые дни.
Что делать:
Скомкайте листы газеты и немного намочите водой.
Капните 3–5 капель эфирного масла — подойдут мята, лаванда или эвкалипт.
Разложите газету рядом с муравейниками или у корней деревьев. Можно повесить на ветки.
Резкий природный аромат отпугивает муравьёв, и они обходят такие участки стороной.
Бонус: натуральные средства от других вредителей
Тля: эвкалипт + базилик
Слизни: подстилка из сосновой хвои
Кроты и мыши: смесь лаванды, гвоздики и эвкалипта
Обновляйте ароматизированную бумагу каждую неделю — и вредители обойдут сад стороной.
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