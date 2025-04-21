Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, теперь навсегда

Весной вместе с природой оживают и насекомые. Муравьи могут приносить пользу, уничтожая вредных личинок. Но если их становится слишком много — это сигнал к действию. Особенно опасны южные огненные муравьи: они повреждают кору плодовых деревьев и способствуют распространению тли.

Как понять, что муравьи вышли из-под контроля

На участке появились муравейники в большом количестве

Муравьиные тропы ведут прямо к деревьям

Листья усеяны тлёй

В этом случае насекомые уже не помощники, а угроза урожаю.

Эффективное и простое средство: газета с эфирным маслом

Не нужны химикаты — возьмите обычную газету и эфирное масло. Такой способ безопасен для растений и животных, но действует уже в первые дни.

Что делать:

Скомкайте листы газеты и немного намочите водой. Капните 3–5 капель эфирного масла — подойдут мята, лаванда или эвкалипт. Разложите газету рядом с муравейниками или у корней деревьев. Можно повесить на ветки.

Резкий природный аромат отпугивает муравьёв, и они обходят такие участки стороной.

Бонус: натуральные средства от других вредителей

Тля : эвкалипт + базилик

Слизни : подстилка из сосновой хвои

Кроты и мыши: смесь лаванды, гвоздики и эвкалипта

Обновляйте ароматизированную бумагу каждую неделю — и вредители обойдут сад стороной.