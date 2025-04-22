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Не дадут, пока не заявите: три скрытые льготы для пенсионеров, о которых нужно знать

Некоторые льготы пенсионерам в России не назнач...

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Многие пенсионеры не получают законную поддержку просто потому, что не знают о ней или не подали заявление.

В России действует ряд льгот, которые предоставляются только по инициативе самого гражданина. Рассказываем о трёх таких возможностях и объясняем, как ими воспользоваться.

1. Налоговый вычет за лечение и лекарства

С 2024 года граждане обязаны уплачивать НДФЛ даже с процентов по вкладам. Это означает, что пенсионеры, у которых есть депозиты, тоже могут вернуть часть этих налогов.

Что можно компенсировать:

  • расходы на лечение (в том числе стоматологию, операции, диагностику);
  • покупку лекарств по рецепту.

Как оформить:

Подайте заявление в налоговую инспекцию — лично или через личный кабинет на сайте ФНС. Понадобятся чеки, рецепты и документы, подтверждающие оплату.

2. Компенсация на оплату ЖКХ

Если расходы на коммунальные услуги превышают определённый процент от вашего совокупного дохода, вы вправе получить компенсацию части этих расходов.

Что нужно сделать:

Подайте заявление в орган социальной защиты или управляющую компанию. Приложите документы, подтверждающие доходы и счета за коммунальные услуги.

Это особенно актуально для одиноких пенсионеров или семей с небольшим доходом.

3. Льготы на проезд

Во многих регионах предусмотрены:

  • бесплатный проезд
  • скидки на транспорт;
  • или проездной с частичной оплатой.

Но получить эти льготы можно только после подачи заявления.

Как оформить:

Обратитесь в МФЦ, соцзащиту или транспортное ведомство. Не забудьте взять паспорт, пенсионное удостоверение и фотографию (если нужна карточка).

Почему это важно?

Государство предоставляет поддержку, но автоматического начисления по этим программам не предусмотрено. Это делается для оптимизации бюджета и точечной помощи. Поэтому самостоятельное обращение — необходимый шаг.

Помните: льготы — это не подачка, а ваша законная поддержка за годы труда. Не бойтесь отстаивать свои права.

Как говорится: «Кто стучится — тому и открывают», сообщает dzen.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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