Не дадут, пока не заявите: три скрытые льготы для пенсионеров, о которых нужно знать
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Многие пенсионеры не получают законную поддержку просто потому, что не знают о ней или не подали заявление.
В России действует ряд льгот, которые предоставляются только по инициативе самого гражданина. Рассказываем о трёх таких возможностях и объясняем, как ими воспользоваться.
1. Налоговый вычет за лечение и лекарства
С 2024 года граждане обязаны уплачивать НДФЛ даже с процентов по вкладам. Это означает, что пенсионеры, у которых есть депозиты, тоже могут вернуть часть этих налогов.
Что можно компенсировать:
- расходы на лечение (в том числе стоматологию, операции, диагностику);
- покупку лекарств по рецепту.
Как оформить:
Подайте заявление в налоговую инспекцию — лично или через личный кабинет на сайте ФНС. Понадобятся чеки, рецепты и документы, подтверждающие оплату.
2. Компенсация на оплату ЖКХ
Если расходы на коммунальные услуги превышают определённый процент от вашего совокупного дохода, вы вправе получить компенсацию части этих расходов.
Что нужно сделать:
Подайте заявление в орган социальной защиты или управляющую компанию. Приложите документы, подтверждающие доходы и счета за коммунальные услуги.
Это особенно актуально для одиноких пенсионеров или семей с небольшим доходом.
3. Льготы на проезд
Во многих регионах предусмотрены:
- бесплатный проезд
- скидки на транспорт;
- или проездной с частичной оплатой.
Но получить эти льготы можно только после подачи заявления.
Как оформить:
Обратитесь в МФЦ, соцзащиту или транспортное ведомство. Не забудьте взять паспорт, пенсионное удостоверение и фотографию (если нужна карточка).
Почему это важно?
Государство предоставляет поддержку, но автоматического начисления по этим программам не предусмотрено. Это делается для оптимизации бюджета и точечной помощи. Поэтому самостоятельное обращение — необходимый шаг.
Помните: льготы — это не подачка, а ваша законная поддержка за годы труда. Не бойтесь отстаивать свои права.
Как говорится: «Кто стучится — тому и открывают», сообщает dzen.
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