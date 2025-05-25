Кладем по 1 ложке в лунку — и томаты прут без остановки: получаем по 20 кг с куста
kasheloff.ru
Мечтаете о рекордном урожае томатов, когда с одного куста — до 20 кг сочных, сладких плодов? Это вполне реально, если использовать одну простую хитрость, которую давно применяют опытные дачники.
В чём секрет?
Это не удобрение из магазина и не дорогой стимулятор. Всего одна ложка древесной золы в каждую лунку — и результат вас поразит.
Почему зола помогает томатам расти лучше
Древесная зола — натуральный источник калия и фосфора:
Калий усиливает вкус, делает плоды более сладкими и мясистыми.
Фосфор ускоряет рост корней и помогает томатам быстрее созревать.
Кроме того, зола улучшает структуру почвы, защищает от грибков и не нарушает природный баланс.
Как правильно использовать золу
При посадке добавьте 1 столовую ложку золы в каждую лунку.
Смешайте с землёй на глубине около 20 см, чтобы корни сразу начали получать питание.
Не сыпьте на поверхность — это снижает эффективность.
Безопасно ли это?
Да! При умеренном использовании зола абсолютно безопасна. Это отличное решение для тех, кто придерживается органического земледелия: без химии, но с реальным результатом.
Почему это стоит попробовать
Дёшево: зола — доступный материал.
Просто: не требует особых знаний и времени.
Работает: доказано тысячами дачников.
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