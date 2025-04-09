Касается всех, кто выкидывает мусор: с 10 апреля всё будет по-другому — новые правила ЖКХ

С апреля 2025 года в России запускается масштабная реформа системы обращения с отходами, получившая название «чистый эксперимент».

Новые правила охватывают всё — от сортировки до вывозов и работы с управляющими компаниями. Разбираемся, что ждёт жителей и как адаптироваться к нововведениям.

Кто теперь отвечает за переполненные баки?

Если раньше региональные операторы и управляющие компании нередко перекладывали вину друг на друга, то теперь всё чётко: оператор отвечает только с момента загрузки мусора в машину.

Всё, что касается состояния площадок, разбитых контейнеров или стихийных свалок — зона ответственности жильцов и управляющей организации. Как объясняет юрист Анна Ковалева, «оператор — как таксист: он не виноват, если вы не вышли вовремя из дома».

Договоры без бумажной волокиты

Контракты с операторами теперь будут оформляться автоматически — как подписка на цифровой сервис. Тарифы установят по единым нормативам и закрепят официально, чтобы избежать бесконечных споров. В Минприроды даже шутят: «Это как платить за свет по счётчику, а не по договорённости с соседом».

Мусор в деревне: проще, но с правилами

Жителям сельских районов разрешат обходиться без традиционных контейнерных площадок. Мусор будут забирать либо у обочин, либо прямо со дворов, но с условием — строительный мусор, старую технику и шины выбрасывать в такие места нельзя. Для них появятся отдельные пункты — безопасные зоны, куда можно сдавать отходы повышенной опасности.

Техника — под наблюдением

Каждый мусоровоз оснастят GPS-датчиком. Любой житель сможет в реальном времени увидеть, где находится машина: стоит в пробке, задержалась у соседей или вообще не выезжала. Экоактивист Дмитрий Соколов уверен: эти данные станут доказательствами при жалобах и помогут отстаивать права потребителей.

Цветные контейнеры — уже не фантастика

Полный переход на сортировку по цветам запланирован к 2030 году.

Контейнеры будут такие:

Серый — остатки еды и грязная упаковка;

Синий — бумага и картон;

Коричневый — стекло;

Зелёный — пластик (тип 1 и 2);

Оранжевый — металл.

Однако пилотные версии таких баков уже появились в столичных «экоквартирах».

Как сменить оператора

Если компания нарушает условия — не соблюдает график, мусоровоз не приезжает, а GPS показывает другое — жильцы могут расторгнуть договор. Новый порядок позволяет выбрать другого поставщика, как это делают с интернет-провайдерами. Главное — собрать доказательства.

Что делать уже сейчас?