Касается всех, кто выкидывает мусор: с 10 апреля всё будет по-другому — новые правила ЖКХ
kasheloff.ru
С апреля 2025 года в России запускается масштабная реформа системы обращения с отходами, получившая название «чистый эксперимент».
Новые правила охватывают всё — от сортировки до вывозов и работы с управляющими компаниями. Разбираемся, что ждёт жителей и как адаптироваться к нововведениям.
Кто теперь отвечает за переполненные баки?
Если раньше региональные операторы и управляющие компании нередко перекладывали вину друг на друга, то теперь всё чётко: оператор отвечает только с момента загрузки мусора в машину.
Всё, что касается состояния площадок, разбитых контейнеров или стихийных свалок — зона ответственности жильцов и управляющей организации. Как объясняет юрист Анна Ковалева, «оператор — как таксист: он не виноват, если вы не вышли вовремя из дома».
Договоры без бумажной волокиты
Контракты с операторами теперь будут оформляться автоматически — как подписка на цифровой сервис. Тарифы установят по единым нормативам и закрепят официально, чтобы избежать бесконечных споров. В Минприроды даже шутят: «Это как платить за свет по счётчику, а не по договорённости с соседом».
Мусор в деревне: проще, но с правилами
Жителям сельских районов разрешат обходиться без традиционных контейнерных площадок. Мусор будут забирать либо у обочин, либо прямо со дворов, но с условием — строительный мусор, старую технику и шины выбрасывать в такие места нельзя. Для них появятся отдельные пункты — безопасные зоны, куда можно сдавать отходы повышенной опасности.
Техника — под наблюдением
Каждый мусоровоз оснастят GPS-датчиком. Любой житель сможет в реальном времени увидеть, где находится машина: стоит в пробке, задержалась у соседей или вообще не выезжала. Экоактивист Дмитрий Соколов уверен: эти данные станут доказательствами при жалобах и помогут отстаивать права потребителей.
Цветные контейнеры — уже не фантастика
Полный переход на сортировку по цветам запланирован к 2030 году.
Контейнеры будут такие:
- Серый — остатки еды и грязная упаковка;
- Синий — бумага и картон;
- Коричневый — стекло;
- Зелёный — пластик (тип 1 и 2);
- Оранжевый — металл.
Однако пилотные версии таких баков уже появились в столичных «экоквартирах».
Как сменить оператора
Если компания нарушает условия — не соблюдает график, мусоровоз не приезжает, а GPS показывает другое — жильцы могут расторгнуть договор. Новый порядок позволяет выбрать другого поставщика, как это делают с интернет-провайдерами. Главное — собрать доказательства.
Что делать уже сейчас?
- Найдите место во дворе хотя бы для трёх контейнеров: под стекло, пластик и смешанные отходы;
- Сохраните контакты ближайших пунктов приёма опасного мусора — они скоро появятся на сайтах операторов;
- Следите за новостями от вашей управляющей компании — возможно, именно в вашем дворе скоро появятся цветные контейнеры нового поколения, сообщает kem-live.
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