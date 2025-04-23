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Эти 2 сорта огурцов - настоящие рекордсмены: Сеем только их - урожаем валят мощно

Огурцы «Кураж F1» и «Алексеич F1» — это два сор...

proroslo.ru

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Огурец «Кураж F1» и огурец «Алексеич F1» — два сорта, которые обеспечат вам фантастический урожай с минимальными усилиями.

Эти сорта популярны среди дачников благодаря своей высокой урожайности и отличным вкусовым качествам.

Огурец «Кураж F1»

Этот сорт полюбился многим дачникам за свою скороспелость. Уже через 40 дней после появления ростков вы сможете собирать сочные и хрустящие плоды. Сорт является гибридом, а это значит, что растения имеют высокую устойчивость к заболеваниям и дают стабильный урожай.

Каждый куст может подарить до 8 килограммов огурцов, что является отличным показателем для гибридных сортов. Также стоит отметить, что кусты не требуют особенного ухода и хорошо растут даже на подоконниках, что делает сорт идеальным для небольших участков.

Огурец «Алексеич F1»

Этот сорт также порадует ранним урожаем. Уже через 40 дней после всходов можно начинать собирать плоды. Огурец «Алексеич F1» — это пучковой сорт, что означает, что из каждого узелка формируется 2-3 огурца, что значительно облегчает сбор урожая.

Плоды небольшие, до 9 сантиметров в длину, но очень плотные, хрустящие и ароматные, что делает их идеальными для консервации и употребления в свежем виде.

Если вы хотите получать огромный урожай огурцов с минимальными усилиями, обратите внимание на сорта «Кураж F1» и «Алексеич F1». Эти сорта обеспечат вас сочными и хрустящими плодовыми мешками и станут настоящим украшением вашего огорода, сообщает magadanmedia.

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