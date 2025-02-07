Долой обычный ламинат — есть вариант получше: недорогой «вечный» пол — круче любого паркета и линолеума

Современные технологии в сфере отделки полов шагнули далеко вперед, и теперь стандартные покрытия вроде ламината или линолеума постепенно отходят на второй план.

На рынке появился материал, который не только дешевле, но и существенно превосходит привычные покрытия по прочности, долговечности и внешнему виду. Этот инновационный вариант становится все популярнее среди тех, кто делает ремонт и хочет получить качественное покрытие без переплат.

Что это за материал и чем он лучше?

Речь идет о кварц-виниловой плитке (LVT – luxury vinyl tile), которую уже называют «вечным» полом. Этот материал объединяет лучшие качества ламината, паркета и плитки, но при этом избавлен от их недостатков.

Преимущества кварц-виниловой плитки:

Влагостойкость – не боится воды, что делает ее идеальным решением для кухни, ванной и коридоров.

Износостойкость – выдерживает удары, царапины, перестановку мебели и падение тяжелых предметов.

Простота укладки – монтируется так же легко, как ламинат, без необходимости приклеивания к основанию.

Экологичность – не выделяет вредных веществ, подходит для детских комнат и спален.

Тепло и шумоизоляция – не стучит под ногами, в отличие от плитки, и сохраняет тепло в помещении.

Эстетика – имитирует натуральные материалы, включая дерево, камень и мрамор, но при этом стоит в разы дешевле.

Сколько стоит новый пол и выгоднее ли он ламината?

Цена на кварц-виниловую плитку начинается от 800 рублей за квадратный метр, что сравнимо с качественным ламинатом. Однако срок службы кварц-винила в несколько раз дольше – он сохраняет внешний вид и прочность не менее 20-30 лет без деформаций и повреждений.

Для сравнения:

Ламинат средней категории служит 10-15 лет и боится воды.

Линолеум высокого качества выдерживает 15-20 лет, но может деформироваться и рваться.

Паркет требует сложного ухода и восстановления каждые 5-7 лет.

Почему этот пол называют «вечным»?

Кварц-виниловая плитка состоит из нескольких слоев: прочной виниловой основы, армирующего стекловолокна и верхнего защитного слоя из полиуретана. Благодаря такому составу покрытие не трескается, не рассыхается, не боится влаги и механических нагрузок.

Дополнительно его можно использовать с системой «теплый пол», что делает его универсальным решением для любого помещения.

Стоит ли менять ламинат на кварц-винил?

Если вы планируете долговечный ремонт и хотите получить качественный, красивый и устойчивый к повреждениям пол, то кварц-виниловая плитка — идеальный выбор. Она дешевле паркета, практичнее линолеума и устойчивее ламината, а значит, окупит себя в долгосрочной перспективе.

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