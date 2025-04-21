До какого давления следует накачать шины, чтобы платить на 15% меньше за бензин

Резкий рост цен на топливо вынуждает водителей искать эффективные способы сократить расходы. Один из простейших, но действенных методов — это грамотная регулировка давления в шинах.

Несмотря на рекомендации автопроизводителей, практика показывает: для большей экономии иногда стоит немного отклониться от нормы.

Производители указывают рекомендуемое давление в шинах в руководстве пользователя или на специальных наклейках — чаще всего на дверной стойке со стороны водителя или внутри бардачка. Эти значения рассчитываются с учётом комфорта, управляемости, износа шин и расхода топлива. Однако если приоритет — именно экономия, допускается небольшое увеличение давления.

Суть процесса проста: при увеличении давления шина меньше соприкасается с дорогой. Это снижает сопротивление качению и, соответственно, уменьшает расход топлива. Но есть и минусы — ухудшение комфорта и ускоренный износ протектора в центральной части.

Чтобы понять, насколько давление в шинах влияет на расход, был проведён эксперимент. Один и тот же автомобиль проехал маршрут в 200 км при разных показателях давления: сначала стандартные 2,3 бара, затем — повышенные 2,5 бара. Погодные условия и режим движения были одинаковыми.

Результаты говорят сами за себя: при давлении 2,3 бара автомобиль расходовал 6,9 литра топлива на 100 км. При 2,5 бара — уже 6,7 литра. Разница невелика, но экономия составила около 3%.

Попытка увеличить давление до 2,7 бара показала, что такой шаг себя не оправдывает. Управляемость ухудшилась, езда стала жёстче, а износ шин усилился. Учитывая стоимость резины и возможные расходы на замену, превышать заводские нормы более чем на 10% невыгодно, сообщает sevastopolmedia.