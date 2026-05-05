В Татарстане запустили новые речные маршруты для пассажиров
С 1 мая в республике начали работу дополнительные речные маршруты пассажирского транспорта. Об этом объявили представители АО «Флот РТ» и Госкомитета по тарифам Татарстана на пресс-конференции.
Основной новинкой стало открытие регулярного маршрута Казань — Набережные Челны с остановкой в Камском Устье. Этот маршрут был запрошен пассажирами неоднократно. Скоростные суда продолжат обслуживать популярные направления на Болгар и Свияжск.
Кроме того, введены в эксплуатацию две новые переправы: Набережные Челны — Соколки и Чистополь — Красный Яр. Они обеспечат транспортное сообщение между населёнными пунктами по Волге.
В перспективе планируется расширить скоростное судоходство на всём протяжении от Зеленодольска до Тетюшей, что позволит улучшить транспортную доступность региона.
