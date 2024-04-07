Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане станет теплее до +17 градусов

В Татарстане станет теплее до +17 градусов

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Гидрометцентр Татарстана представил прогноз погоды на начало недели, данные которого доступны на официальном сайте организации. Согласно прогнозу синоптиков, 8 апреля в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможны осадки, включая мокрый снег, а днем пройдет небольшой дождь, сопровождаемый туманом.

Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Ночью температура будет колебаться от -1 до +4 градусов, но днем она поднимется до +15 градусов. На дорогах ожидается гололедица из-за резких изменений температуры, поэтому водителям стоит быть внимательными.

Погода в Казани будет аналогичной: мелкий дождь и туман, порывы ветра до 11 метров в секунду, и максимальная температура +11 градусов.

9 апреля также будет дождливо, но теплее. Дневная температура достигнет +17 градусов, с легким ветром и туманом.

10 апреля ночью также ожидается дождь, но днем будет сухо. Температура стабилизируется в районе +1 градуса ночью и +14 днем.

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