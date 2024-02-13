В Казани на 1,5 месяца ограничат движение на улицах Чернышевского и Яхина

Полтора месяца в Казани будут закрыты участки движения на улице Чернышевского и Яхина. Эту информацию предоставила мэрия города.





Закрытие движения связано с реализацией работ по строительству водопроводной трассы. Ограничения действуют с 4 марта по 14 апреля.Согласно сообщению Комитета внешнего благоустройства, на указанный период будет недоступно движение от дома №32 по улице Чернышевского в направлении к улице Исхаки, а также от дома №5 по улице Яхина в сторону улицы Московской.

Ранее, в столице РТ подтопило Поперечно-Ноксинскую улицу из-за прорыва трубы. Было отключено водоснабжение.