В Казани на 1,5 месяца ограничат движение на улицах Чернышевского и Яхина
Мэрия Казани
Полтора месяца в Казани будут закрыты участки движения на улице Чернышевского и Яхина. Эту информацию предоставила мэрия города.
Согласно сообщению Комитета внешнего благоустройства, на указанный период будет недоступно движение от дома №32 по улице Чернышевского в направлении к улице Исхаки, а также от дома №5 по улице Яхина в сторону улицы Московской.
Ранее, в столице РТ подтопило Поперечно-Ноксинскую улицу из-за прорыва трубы. Было отключено водоснабжение.