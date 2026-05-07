Оборот общепита Татарстана вырос на 8% в первые два месяца

Диляра Аминова
По данным Татарстанстата, в январе и феврале 2026 года заведения общественного питания региона заработали 17 млрд рублей. Это на 8% превышает показатели аналогичного периода 2025 года.

Январь оказался более успешным месяцем для ресторанов, кафе и баров. В первый месяц года общепит получил 8,6 млрд рублей, что на 3,17% больше февральского результата. Февраль принес заведениям 8,1 млрд рублей.

По итогам 2025 года оборот общепита Татарстана составил 97,2 млрд рублей с ростом на 7,5% относительно 2024 года. Наиболее прибыльным месяцем прошлого года стал декабрь с оборотом 9,3 млрд рублей, наименее успешным — февраль с результатом 7 млрд рублей.

Позитивная динамика развития сектора общественного питания продолжается на фоне общего экономического развития региона.

