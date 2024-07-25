Директора совета при МЧС РТ подозревают в мошенничестве на сумму более 5,5 млн

Руководитель АНО «Научно-технический совет при МЧС РТ» Максим Хомич оказался под стражей в суде за кражу более 5,5 млн рублей со счетов компании. Мужчина пришел с признанием, однако адвокат попросила его ничего не говорить.

По информации следствия, в организации создавались различные материалы для крупных производственных объектов Татарстана поднадзорных МЧС. Компании должны были договариваться со структурами о паспорте безопасности. За решение такого вопроса предприятие просило деньги или, в случае отказа, не принимало документы несколько лет.

Михаил Хомич, по сведениям следствия, брал деньги, чтобы отдать их человеку из Министерства по делам ГО и ЧС РТ.

Фигурант подал апелляцию. Заседание состоится 26 июля 2024 года.

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