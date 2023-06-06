Заложено 100 миллионов: в Челнах выполнят ремонт Автозаводского проспекта

На ремонт Автозаводского проспекта в Челнах планируют потратить 100 млн рублей

На сайте госзакупок была опубликована заявка на выполнение работ по капитальном ремонту на Автозаводском проспекте. Они затронут участок от проспекта Сююмбике и до Московского проспекта. Из бюджета Татарстана на эти цели будет направлено 99 999 930 рублей.

В документах также указано, что восстановление и закрепление трассы запланировано на 2,6 километрах дороги. В планах также установить новые опоры освещения. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 21 июня 2023 года. С подрядчиком определятся до 23 июня 2023 года.