В Казани ограничат движение судов на Казанке 9 мая
Кабинет министров Татарстана подготовил постановление о временном запрете использования маломерных судов на участке реки Казанки во время празднования Дня Победы. Ограничение коснется маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов, гидроциклов, байдарок и гребных лодок.
Запрет будет действовать 9 мая 2026 года с 21:00 до 23:00 на участке реки от моста «Миллениум» до Кировской дамбы. Документ находится на стадии антикоррупционной проверки.
Меры вводятся в соответствии с Водным кодексом России для обеспечения безопасности граждан во время праздничных мероприятий. Контроль за соблюдением запрета возложен на Главное управление МЧС и Министерство внутренних дел по Татарстану, которые организуют дежурство служб в указанный период.
Время ограничения совпадает с проведением праздничного салюта, который традиционно запускается с акватории Казанки.
