Новости Казани

В Казани ограничат движение судов на Казанке 9 мая

Диляра Аминова Редактор выходного дня
Диляра Аминова
Подписаться на Дзен.канал

Кабинет министров Татарстана подготовил постановление о временном запрете использования маломерных судов на участке реки Казанки во время празднования Дня Победы. Ограничение коснется маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов, гидроциклов, байдарок и гребных лодок.

Запрет будет действовать 9 мая 2026 года с 21:00 до 23:00 на участке реки от моста «Миллениум» до Кировской дамбы. Документ находится на стадии антикоррупционной проверки.

Меры вводятся в соответствии с Водным кодексом России для обеспечения безопасности граждан во время праздничных мероприятий. Контроль за соблюдением запрета возложен на Главное управление МЧС и Министерство внутренних дел по Татарстану, которые организуют дежурство служб в указанный период.

Время ограничения совпадает с проведением праздничного салюта, который традиционно запускается с акватории Казанки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Жизнь изменится до неузнаваемости уже с 9 мая: три знака зодиака окажутся в центре судьбоносных событий

Гид по Казани

55 минут назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

тараканы причины появления

Гороскопы

16 часов назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

3 дня назад

Что подарить в Казани: от оригинальных до практичных решений

ремонт мфу hp

Кулинария

день назад

Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Гороскопы

день назад

2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново

Кулинария

день назад

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Кулинария

10 часов назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч
Новости Казани
10 часов назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Новости Казани

27 минут назад

Фермер предстанет перед судом за финансирование взятки

Новости Татарстана

час назад

Электромонтажник погиб от удара током в Бугульме

Новости России

час назад

Размер пенсии окажется неприятным сюрпризом: названы причины, которые снижают будущие выплаты

Новости Татарстана

час назад

Речной маршрут Казань – Набережные Челны дополнят остановкой в Камском Устье
В Казани частные дома оказались дешевле трехком...
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

Новости Казани

2 часа назад

В Казани мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем

Новости Татарстана

2 часа назад

ДТП на трассе М-7 в Татарстане унесло две жизни

Новости Казани

3 часа назад

Банк ДОМ.РФ открыл прием заявок на кредитование подрядчиков ИЖС в рамках программы «зонтичного» поручительства
Рыночная ипотека под 11,9% в Татарстане: маркет...
Интересное в Казани
6 дней назад

Рыночная ипотека под 11,9% в Татарстане: маркетинг или реальность? Разбираем механику сделки