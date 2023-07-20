«Такое количество осадков - редкость»: синоптики рассказали, могут ли в Казань дойти сильнейшие московские ливни

В Казани не ожидается повторения московского ливня

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Казани не ожидается повторения московской синоптической ситуации. Он отметил, что осадки, которые выпали в Москве вчера днем и сегодня ночью были крайне интенсивными - за час выпало 20-25 мм. С его слов, такое количество осадков в течении короткого промежутка времени - редкость.

Специалист отметил, что сейчас обильные осадки уходят вместе с фронтальным разделом на северо-восток Центрального федерального округа - сильные дожди могут настигнуть Ярославскую и Костромскую области. В Приволжском же федеральном округе только в Пермском крае ожидаются сильные дожди, ветер и грозы, а в Казани повторения подобных событие не ожидается.

Он также отметил, что в Татарстане сейчас установилось нормальное теплое лето, температура воздуха будет держаться на отметках в 23-27 градусов.