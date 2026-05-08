Казанские магазины советуют иметь наличные 9-10 мая

В казанских торговых сетях появились объявления о возможных сбоях безналичной оплаты с 5 по 10 мая. Покупателей предупреждают о трудностях при использовании карт, системы быстрых платежей и продаже маркированных товаров.

Причина — плановые ограничения мобильного интернета и сотовой связи во время праздничных мероприятий, применяемые в целях безопасности. Проблемы могут коснуться терминалов оплаты, банкоматов и получения СМС-кодов. Сбербанк уже направил клиентам уведомление о возможных сложностях и рекомендовал использовать Wi-Fi.

Однако в Казани пока серьёзных сбоев в работе платёжных систем не зафиксировано. Корреспонденты отметили, что кассы самообслуживания и терминалы функционируют нормально. Продавцы советуют не паниковать и рекомендуют иметь при себе наличные деньги как подстраховку.