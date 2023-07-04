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Будет держаться 30-35 градусов: в Татарстан идет очень жаркая погода

Под влиянием гребня антициклона в Татарстан с 4 июля идет жара до +35 градусов
Будет держаться 30-35 градусов: в Татарстан идет очень жаркая погода

Яна Лаушкина

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В Татарстане накануне, 3 июля, сохранялась неустойчивая погода и местами специалисты отмечали кратковременные грозы и дожди, а температура днем достигала 24-28 градусов тепла. Однако, уже с сегодняшнего дня ситуация поменяется.

В ближайшие дни республика окажется под влиянием западного антициклона, из-за чего ее настигнет сухая и жаркая погода.

Сегодня, 4 июля, запад и центр Татарстана окажутся под влиянием гребня антициклона, из-за чего осадков не предвидится. В крайних и восточных районах сохранится влияние атмосферного фронта, в связи с чем там возможны кратковременные дожди. Днем прогнозируется потепление до 26-31 градусов.

В следующие несколько дней температура воздуха ночью будет держаться на отметках в 12-18 градусов, а вот днем доходить до 27-33 градусов. Осадки не ожидаются.

По предварительному прогнозу гидрометцентра, Татарстан до конца этой недели будет под влиянием жаркой погоды - днем температура может достигать 30-35 градусов.

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