В Казани пассажиры автобуса пожаловались на водителя, который рассматривал не дорогу, а женщин

В Казани пассажиры автобуса сфотографировали водителя, который во время движения отвлекался на еду и просмотр контента в смартфоне, сообщает Telegram-канал "В Татарстане поймут".

"Ехал на 35-м маршруте, автобус всю дорогу вилял и дергался. Все встало на свои места, когда заглянул в кабину к водителю — он там одной рукой ест, другой листает то ли видео красивеньких девочек, то ли анкеты на сайте знакомств", — сообщил Telegram-каналу очевидец происшествия.

Водитель действительно держал руль только одной рукой, при этом все его внимание было обращено на картинки красивых женщин в телефоне.