«Случится уже завтра»: Павел Глоба рассказал, чего ждать от особенного дня осеннего равноденствия

23 сентября 2022 года наступил день совершенно особенный - день осеннего равноденствия. Советский и российский астролог Павел Глоба предупредил, что этот день нельзя пропустить, он будет чудесным источником здоровья и молодости. Наступит день, в который каждый будет пожинать плоды - что сделал, то и получил. О предсказании Глобы наступил день совершенно особенный - день осеннего равноденствия. Советский и российский астрологпредупредил, что этот день нельзя пропустить, он будет чудесным источником здоровья и молодости. Наступит день, в который каждый будет пожинать плоды - что сделал, то и получил. О предсказании Глобы сообщает teleprogramma.pro

23 сентября, по прогнозу астролога, активной будет энергия изобилия. Это значит, что, поймав ее, можно наладить свое материальное положение, позаботиться о достатке. Главное, не пропустить момент: энергия изобилия активизируется с 4:03 по московскому времени.

Глоба советует в этот день встать пораньше, тогда вы сможете поймать благоприятную позитивную волну.