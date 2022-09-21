«Вопиющий вандализм»: в Москве заметили распиленный элитный внедорожник Aurus Komendant

Внедорожник Aurus Komendant, распиленный пополам, обнаружили в Москве. Снимо сделали на территории предприятия и опубликовали в паблике "Русские автомобили", пишет "Газета.ру".

На снимках нет передней части премиального авто из Татарстана. Есть только задняя часть. В салоне нет сидений, ручек, акустических колонок. Местами торчат провода. Пола у машины тоже нет.

Автомобилисты заявили, что, вероятно, проводился краш-тест и после него спилили то, что сохранилось.

По другой версии, эту часть используют для подгонки бронированных элементов.

Презентация внедорожника Aurus Komendant состоится 29 сентября в Москве в Гараже особого назначения на ВДНХ. Выпуск модели происходит в особой экономической зоне "Алабуга" в Республике Татарстан.

Aurus Komendant — первый российский люксовый внедорожник. Стоимость новинки ориентировочно, составит 30 млн рублей. Автомобиль получит гибридную силовую установку на базе 4,4-литрового бензинового турбодвигателя V8 мощностью 598 л.с., 9-ступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода.