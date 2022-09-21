МВД проверил Аллу Пугачеву на предмет дискредитации ВС РФ

Певицу Аллу Пугачеву попросили проверить на предмет дискредитации российских ВС. Такое заявление подано в полицию Московской области, пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник в МВД.
Дело в словах Пугачевой, которая ранее обратилась через соцсети к Минюсту и потребовала, чтобы ее тоже, вслед за мужем Галкиным*, признали иноагентом. Его внесли в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября.
Одновременно с этим Примадонна высказала свое отношение к СВО, написав, что "ребята гибнут за иллюзорные идеи".
Заявление в полицию Звенигорода поступило, этот факт подтвержден в МВД. Заявительница, гражданка России, посчитала, что в обращении Пугачевой есть признаки дискредитации ВС России.
"Женщина попросила проверить Аллу Пугачеву на предмет дискредитации российских Вооруженных сил", — рассказал источник.
Начала ли полиция проверку, источник не уточнил.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Ранее мы сообщали, что Симоньян подтвердила свои утверждения о сексуальной ориентации Максима Галкина*.