МВД проверил Аллу Пугачеву на предмет дискредитации ВС РФ

Певицу Аллу Пугачеву попросили проверить на предмет дискредитации российских ВС. Такое заявление подано в полицию Московской области, пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник в МВД.

Дело в словах Пугачевой, которая ранее обратилась через соцсети к Минюсту и потребовала, чтобы ее тоже, вслед за мужем Галкиным*, признали иноагентом. Его внесли в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября.

Одновременно с этим Примадонна высказала свое отношение к СВО, написав, что "ребята гибнут за иллюзорные идеи".

Заявление в полицию Звенигорода поступило, этот факт подтвержден в МВД. Заявительница, гражданка России, посчитала, что в обращении Пугачевой есть признаки дискредитации ВС России.

"Женщина попросила проверить Аллу Пугачеву на предмет дискредитации российских Вооруженных сил", — рассказал источник.

Начала ли полиция проверку, источник не уточнил.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.