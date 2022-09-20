АО «Транснефть – Прикамье» ввело в эксплуатацию блочно-модульную котельную на НПС

Энергоэффективная блочно-модульная котельная (БМК) введена в эксплуатацию на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Муслюмово» Альметьевского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть - Прикамье» в рамках программы технического перевооружения и реконструкции.

Комплекс оборудования включает серию современных малогабаритных жаротрубных водогрейных котлов мощностью от 0,5 до 3 МВт, имеющих повышенный КПД, малоэмиссионные комбинированные горелочные устройства, обеспечивающие эффективное и экологически чистое сжигание сырой нефти, дизельного топлива и газа, а также систему регулирования параметров теплоносителя на источнике теплоснабжения в зависимости от температуры воздуха в помещениях.

Впервые для котлов, сжигающих сырую нефть, предложен выносной экономайзер, позволивший: повысить надежность работы котла за счет снижения низкотемпературной коррозии его поверхностей, обеспечить КПД котла при работе на всех видах топлива на уровне 94-96%, осуществить компактную компоновку и размещение котла с вспомогательным оборудованием в габаритах блочно-модульной котельной. Создана линейка блочно-модульных котельных мощностью от 1 до 6 МВт.

Новое горелочное устройство для водогрейных котлов в отличие от зарубежных аналогов может работать на всех видах топлива (сырая нефть, дизель, газ) при одновременном снижении выброса оксидов углекислого газа и азота на 20%. Удалось уменьшить максимальные температуры газов в зоне активного горения, что позволило увеличить надежность работы металла жаровой трубы котла.

Горелка оснащена современной автоматикой, что позволяет без вспомогательных систем обеспечивать надежную работу и контроль оптимальных режимов горения в рабочем диапазоне нагрузок. Концентрация угарного газа (монооксида углерода) на всех режимах сжигания природного газа на разработанном устройстве не превышает 10 мг/м³, что в 13 раз меньше допустимых норм.

Создана и реализована в массовом применении система регулирования параметров теплоносителя в зависимости от внутренней температуры воздуха у потребителя. Это позволило снизить расходы на топливо на 18%, а электроэнергии на 22%.

Кроме того, блочно-модульная котельная способна работать в различных климатических условиях, проведенные расчеты на прочность показали возможность ее использования в сейсмоопасных регионах. Оборудование старой котельной, которая эксплуатировалась с 1999 г., полностью демонтировано.

Комплекс технических мероприятий выполнен в соответствии с принятыми проектными решениями, качественно и в запланированный срок, а также в рамках подготовки объектов предприятия к эксплуатации в осенне-зимний период.