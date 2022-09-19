Очень опасно: синоптики предупредили жителей Татарстана о разрушительной погоде 20 сентября

По данным республиканских синоптиков, Татарстан 20 сентября накроет весьма опасная непогода. Как предупредили в ГУ МЧС РФ по Татарстану, на территории РТ пройдет гроза с сильным юго-западным ветром, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют находиться в помещениях, не покидать их без нужды. При сильном ветре нельзя оставлять без присмотра детей. Если ветер застанет на улице, МЧС советует укрыться в подземном переходе или ближайшем подъезде, но не стоят у стен домой или у недостроенных зданий.

На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

Опасны крупные деревья, выпадающие из зданий стекла.