В Казани водителя, который сбил пенсионера и оторвал ему ноги, отправили в СИЗО

В Казани виновника аварии, в которой пожилому пешеходу оторвало обе ноги, отправили в следственный изолятор до 16 ноября. Так решил Приволжский районный суд.

Все случилось накануне утром на проспекте Победы.

22-летний молодой человек на высокой скорости сбил пенсионера, который с палками для скандинавской ходьбы переходил улицу по пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход погиб, от удара ему оторвало обе ноги и разбросало их на десятки метров от тела по дороге.

Известно, что водитель отмечал рождение сына всю ночь.