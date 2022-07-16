Ирина Шейк ответила на травлю и обвинения в поддержке спецоперации на Украине из-за фото с оливье

Российская супермодель Ирина Шейк подверглась гонениям и обвинениям от пользователей Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) из-за опубликованного сториз с салатом оливье. Об этом сообщает Лента.ру.

На своем аккаунте супермодель опубликовала снимок, на котором была запечатлена тарелка с оливье с надписью: Russianzz on Wednaday.

В результате это вызвало волну хейта и обвинений. Ведь там вместо буквы S написано сразу две буквы Z, где увидели скрытый смысл. В социальных сетях запустили целый флешмоб, хейтеры просят удалить Ирину и расторгнуть с ней контракты.

«Отмените ее», «Уезжай в Россию, Ирина! Тебе здесь больше не место», — призывали одни.

Другие же пользователи встали на сторону защиты. Назвав такие обвинения просто абсурдными.

«А давайте тогда и джаз отменим, там тоже двойная Z», «А давайте просто удалим эту букву из алфавита! Я устала от этой отмены знаменитостей», — возмущались поклонники.

На что топ-модель ответила, что иногда салат - это просто салат.

"Честное слово, здесь нет никаких скрытых посланий или политических коннотаций. Желаю всем любви", — объявила манекенщица.