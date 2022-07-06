Сажал на край балкона 9-го этажа,душил,колол ножом:Парень добивался отношений с девушкой путем угроз

В Красноярске 20-летний местный житель странным образом добивался отношений с девушкой. Парень несколько раз угрожал ей и напал с ножом.

В ноябре и декабре 2020 года молодой человек заявлялся к 16-летней потерпевшей и требовал продолжать с ним встречаться. В один из визитов парень посадил возлюбленную на край общего балкона девятого этажа и не давал слезть, пока она не согласится. Во время угроз он умудрялся душить подростка. а в конце 2020 года он вовсе пришел с ножом и дважды ударил девушку в шею и живот.

Жертве удалось увернуться от удара в шею, к тому моменту на помощь подбежали очевидцы и сотановили нападавшего. В результате потерпевшая все же получила тяжкий вред здоровью.

Суд признал местного жителя виновным в покушении на убийство. При этом обвиняемый вину признавать не стал. Его отправили в колонию строгого режима на 6 лет 1 месяц и 15 суток.