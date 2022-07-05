Утренний обзор 05.07.2022. Доходности гособлигаций США и ожидания по ставкам заметно подросли

Сыроваткин Олег, «Открытие Research», ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Ожидания на старт дня

·Внешний фон выглядит нейтральным: азиатские фондовые индексы показывают смешанную динамику, нефть Brent торгуется в нулях, фьючерсы на S&P 500 умеренно растут, в доходность 10-летних трежерис вернулась в область 3% после снижения до 2,79% в пятницу. Заметно подскочили и ожидания по ставкам в США: фьючерсы на ставку по федеральным фондам учитывают в котировках ее рост к концу года до 3,39%, тогда как в пятницу этот показатель опускался до 3,17%.

Рынок акций РФ продолжает консолидироваться после резкого снижения в четверг

► В понедельник индекс Мосбиржи снизился на символические 0,09% до 2 204,66 п., а индекс РТС показал более глубокое падение на 2,16% до 1 249,00 п. на фоне роста курса доллара к рублю. 6 отраслевых индексов закрылись в минусе, 4 — в плюсе, из 41 акций индекса МосБиржи 24 подорожали и 17 подешевели. Лидерами роста стали ИТ, финансы и телекомы, главными аутсайдерами — строительные компании, химия/нефтехимия и металлы/добыча.

► Акции «Газпрома» закрыли снижением третий день подряд, завершив сессию понедельника на самом низком уровне с декабря 2020 года. Похоже, что инвесторы продолжают негативно переоценивать долгосрочные перспективы компании после решения ГОСА не выплачивать дивиденды за 2021 г., которое и стало причиной резкого снижения рынка акций РФ в четверг. Данное событие затронуло интересы миноритариев, которые рассчитывали на дивиденды, и, не получив их, теперь продают бумаги «Газпрома».

► Российский рынок не имеет объективно сильного позитивного фундаментального драйвера для роста. Поэтому на текущей неделе активность будет сосредоточена в эмитентах, по которым приближаются дивидендные отсечки. Советуем обратить внимание на наш календарь дивидендов и такие бумаги, как «РусГидро», «Татнефть», «Газпром нефть», «Абрау-Дюрсо», «Роснефть», «Башнефть» и т. д. по списку.

► Минпромторг скорректировал перечень товаров для параллельного импорта, расширена номенклатура по BMW и Siemens. Также планируется включить Lego. При этом Wilo (насосное оборудование для систем водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования), Duracell (гальванические элементы, батареи, аккумуляторы), Merries (средства детской гигиены) и ряд других компаний исключаются из списка.

► Московская биржа подвела итоги торгов в июне 2022 года. Объем торгов на фондовом рынке в июне составил 1,531 трлн рублей (3,865 трлн рублей в июне 2021 года). Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 909,3 млрд рублей (2,279 трлн рублей в июне 2021 года). Среднедневной объем торгов — 43,3 млрд рублей (103,6 млрд рублей в июне 2021 года). Среднедневной объем торгов на валютном рынке Мосбиржи составил 846,8 млрд рублей по сравнению с 1,216 трлн рублей в июне 2021 года. Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) составил порядка 8,7 млрд рублей (27,7 млрд рублей в июне 2021 года), в том числе объем торгов золотом — 8,5 млрд рублей (2,7 т), серебром — 0,1 млрд рублей (2,6 т).

Рубль подешевел против доллара и евро, но укрепился против китайского юаня

► Торговый объем в паре доллар/рубль составил 144,6 млрд рублей по сравнению с 132,5 млрд рублей в предыдущий торговый день. Максимальный объем с 30 мая.

► Торговый объем в паре евро/рубль составил 43,3 млрд рублей против 48,2 млрд рублей в предыдущий день.

► Торговый объем в паре юань/рубль составил 33,5 млрд рублей против 33,2 млрд рублей в предыдущий день. Почти абсолютный максимум, объем 27 мая был совсем немного выше.

В юане мы постоянно отмечаем повышенные объемы торгов. Здесь у нас целая серия исторических рекордов: впервые мы 4 дня подряд видим объемы выше 30 млрд рублей, а также впервые у нас серия из 12 торговых дней подряд с объемами выше 20 млрд рублей.

На этой неделе Правительство РФ планирует рассмотреть вопросы, связанные с курсообразованием. Если будет найден механизм, с помощью которого можно будет начать интервенции против укрепления рубля в дружественных валютах, то курс USDRUB может в июле закрепиться выше 50,00, даже под давлением предложения валюты со стороны сырьевых экспортеров с потенциалом уже в следующем месяце вернуться выше 60 за доллар.

Экономическая активность в Китае набирает обороты

Композитный индекс деловой активности (PMI) от Caixin вырос в Китае в июне до 55,3 п. с 42,2 п.

Аналогичный индекс в секторе услуг вырос до 54,5 п. (самое высокое значение с июля 2021 года) с 41,4 п., заметно превысив консенсус на уровне 49,6 п. Несколько крупных городов Китая в июне смягчили коронавирусные ограничения на фоне снижения числа новых случаев заболевания, что способствовало быстрому экономическому восстановлению.

Тем не менее, по данным Caixin, китайские компании не спешат приступать к масштабному увеличению персонала, а больше фокусируются на сокращении издержек.

На прошлой неделе официальные данные по индексу PMI в. непроизводственном секторе также показали его сильный рост до 54,7 п., однако Caixin больше фокусируется на компаниях меньшего размера, чем официальная статистика.

США могут отменить пошлины на некоторые китайские товары

США могут уже на этой неделе отменить пошлины на некоторые потребительские товары из Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. При этом, по данным агентства, президент Байден окончательного решения еще не принял и сроки могут сдвинуться.

Bloomberg также сообщает, что сегодня утром глава Минфина США Джанет Йеллен и вице-премьер Китая Лю Хэ провели видео звонок, обсудив пошлины и цепочки поставок.

В последние недели Джо Байден провел ряд встреч со старшими экономическими советниками, на которых обсуждались различные варианты действий в отношении пошлин на китайские товары, введенные в период президентства Дональда Трампа, отмечает Bloomberg. Высокая инфляция вынуждает Белый дом искать пути снижения цен на товары повседневного пользования, заключает агентство.

В июне Джо Байден сообщил, о намерении «скоро» поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином.

Цены на нефть начали III кв. ростом

Нефть подешевела в июне, закрыв в минусе первый в этом году месяц на фоне усиления рецессионных рисков, однако в последние дни котировки черного золота росли. Кривая фьючерсов на Brent остается в устойчивой бэквордации, которая к тому же за последний месяц усилились: спред между двумя ближайшими контрактами сегодня составляет около $4 за баррель, а между вторым и третьим — около $3,5 за баррель. Бэквордация наблюдается на горизонте до июня 2024 года, т. е. до самого дальнего контракта, в котором есть сделки.

В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти. То же самое может сделать и президент США во время своего визита на Ближний Восток, который должен состояться в этом месяце.

Отметим, что средняя розничная цена бензина на заправках США снижается уже двадцать дней подряд, что является наиболее продолжительным даунтрендом за два с лишним года. За это время она опустилась до $4,80 за галлон, т. е. в область первой декады июня.

За неделю до 1 июля морской экспорт нефти из РФ восстановился после спада, зафиксированного в предыдущий отчетный период, однако объем отгрузок в Азию снижается, пишет Bloomberg. По данным агентства, совокупный объем отгрузки нефти из российских портов вырос на прошлой неделе на 23% н/н, но отгрузки в Азию снизились на 15% н/н.

Средний объем отгрузок за четыре недели до 1 июля составил 3,46 млн б/с, что является самым низким значением с периода, закончившегося 15 апреля.

По состоянию на 7:35 мск:

·Brent — $113,68 (+0,18%),

·WTI — $110,39 (+1,81%),

·Алюминий — $2438,5 (-1,03%),

·Золото — $1810,61 (-0,31%),

·Медь — $7977,5 (-0,32%),

·Палладий — $1929,25 (+0,51%).