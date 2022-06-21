Чувствуем себя хорошо: татарстанская певица Дина Гарипова родила первенца

Татарстанская артистка Дина Гарипова поделилась с поклонниками радостным известием - она впервые стала мамой.

У Дины родился сын. Малыш появился на свет 19 июня, в 23:00 по московскому времени. Вес мальчика — 3220, рост — 51 см.

"Родился наш сынок. Чувствуем себя хорошо. Спасибо всем за добрые пожелания", — лаконично написала в личном блоге довольная певица.

31-летняя Дина Гарипова сейчас работает в театре Александра Градского. Она замужем за Равилем Бикмухаметовым. Избранник артистки — непубличный человек, поэтому Дина редко о нем рассказывает.