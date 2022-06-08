Лавров заявил, что Путину и Зеленскому все-таки нужно поговорить и назвал условие для этого

Для того, чтобы встреча российского президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоялась, необходимо возобновить переговорный процесс между государствами. Только это условие поможет такой встрече действительно состояться, заявил сегодня глава МИД Сергей Лавров, его цитирует РИА "Новости".

"Зеленский хочет встречи ради встречи. У него семь пятниц на неделе... Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу — мяч на стороне украинцев уже почти два месяца", — отметил Лавров.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций состоялись во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта. Путин заявлял о готовности России к возобновлению диалога с Украиной.

Зеленский неоднократно подчеркивал свою готовность к переговорам с Владимиром Путиным. Но дальше слов пока процесс не пошел.