В Югре на майора полиции завели дело за прыжки на голове задержанного. Выяснилось, что данный страж порядка и ранее избивал того же человека, сообщает "База".

Как сообщает Chelny-biz, майор полиции Ильназ Сабиров ранее служил на страже общественного порядка в Татарстане - в ОВД Тукаевского района.

Сейчас страж порядка служит в Югре. В отдел полиции доставили дебошира за угрозы бывшей жене, но мужчина продолжал шуметь и в участке. И тогда его приковали наручниками к решетке. О майор Сабиров начал бить мужчину по голове, встал на нее и шесть раз прыгнул.

С множественными травмами задержанного доставили утром в больницу. В жалобе мужчина заявил, что и несколько лет назад Сабиров бил его, когда был участковым. Но тогда мужчина на полицейского жаловаться не стал.

На майора полиции завели уголовное дело за превышение должностных полномочий.