В Казани рабочие демонтируют часть стены Казанского Кремля недалеко от банки Сююмбике. Работы направлены на предотвращение обрушения, осуществляются с разрешения Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия и под контролем этих специалистов.

Об этом рассказал глава Комитета Иван Гущин.

"В рамках разрешения будет осуществлён демонтаж аварийных участков кладки наружной версты прясла, демонтаж позднего бетонного покрытия боевого хода, усиление контактной зоны "фундамент-грунт", усиление тела фундамента методом инъекции специальным реставрационным составом, усиление основания фундамента сваями, устройство гидроизоляции фундаментов", - объяснял он.