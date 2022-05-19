Жители Казани снова потребовали проверить странного вида пену, которая стекает с трубы у Танкового кольца в воды озера Средний Кабан.

В Минэкологии Татарстана подтвердили, что жалобы получены, экологи уже выехали, чтобы подробно разобраться в происходящем, взять анализы и пробы, сообщает "Реальное время".

Несколько недель назад специалисты уже проводили расследование, и установили факты слива пены в Кабан.